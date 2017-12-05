Калуга, 5 декабря, 2017, 10:06 — ИА Регнум. 4 декабря в Калуге состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы под председательством Александра Одиночникова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты рассмотрели проект бюджета на 2018 год во втором чтении.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги 04.12.17

В ходе второго чтения рассматриваются основные направления расходования бюджетных средств и финансирование соответствующих статей бюджета.

Общий объем расходов бюджета на 2018 год запланирован в сумме 9 млрд. 100 млн. рублей. На финансирование социально-культурной сферы будет направлено 72,6% бюджетных средств — 6 миллиардов 606 миллионов рублей.

На финансирование муниципальных образовательных учреждений выделяется 974,6 млн. рублей из городского бюджета и 2 миллиарда 744 миллиона рублей в виде субсидий и субвенций из областного бюджета. Большая часть этих средств будет использована для выплаты заработной платы и обеспечения повседневного функционирования образовательных учреждений.

На проведение ремонта детских садов в 2018 году планируется направить 24,2 млн. рублей. 3,4 млн. рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений. 10,7 млн. рублей планируется направить на проведение текущего ремонта зданий и помещений средних школ и благоустройство пришкольной территории, 2,5 млн. рублей — на обеспечение условий комплексной безопасности, 790 тысяч рублей — на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, 84 миллиона рублей — на организацию питания учащихся.

На обеспечение социальной поддержки граждан из муниципального бюджета в 2018 году выделяется 224,8 млн. рублей, из областного и федерального бюджетов на эти цели будет выделено 1 миллиард 664 миллиона рублей. 309 миллионов рублей выделяется на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» 162,6 млн. рублей пойдёт на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

На переселение граждан из аварийного жилья выделяется 142 миллиона рублей. На реализацию социальной программы «Семья и дети» будет направлено 133,3 млн. рублей. На реализацию программы «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» выделяется 37,8 млн. рублей. На реализацию программы «Развитие культуры и искусства» предусмотрено 509 миллионов рублей.

На укрепление материально-технической базы детских школ искусств и проведение ремонта зданий в 2018 году планируется направить 649 тысяч рублей. На реконструкцию здания детской школы искусств №4 с надстройкой мансардного этажа планируется направить 34,2 млн. рублей.

Для обеспечения финансирования муниципальных спортивных учреждений, организацию и проведение мероприятий по спортивно-массовой работе планируется выделить 252,8 миллиона рублей.

Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием предусмотрено только в 2019 — 2020 годах, на эти цели будет выделяться 16 миллионов рублей ежегодно.

Для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено 5,7 млн. рублей.

На реализацию программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» в 2018 году выделяется порядка 650 миллионов рублей.

На содержание тротуаров и автомобильных дорог, предусматривающее выполнение работ по уборке проезжей части дорог и тротуаров, устранение гололеда, вывоз снега, замену и покраску урн, проведение ямочного ремонта дорожного полотна, ремонт элементов ограждений и лестничных сходов, содержание искусственных сооружений и ливневой канализации планируется направить в 2018 году 478 миллионов рублей.

На проведение ремонта автомобильных дорог запланировано 8,2 миллиона рублей. На реконструкцию и строительство автомобильных дорог в муниципальном бюджете заложено 12,5 млн. рублей.

В 2018 году планируется строительство на условиях софинансирования с областным бюджетом кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар с примыканием к автомобильной дороге «Правый берег — Шопино» и реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег — Шопино» протяженностью 4,5 км. Для обеспечения транспортного обслуживания населения предусмотрено 56,7 млн. рублей.

45 миллионов рублей выделяется на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей, установку и модернизацию светофорных объектов, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки.

29.4 млн. рублей будет направлено на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». На реализацию мероприятий по благоустройству в 2018 году запланировано 306,5 млн. рублей.

В том числе 105 миллионов рублей выделяется на проведение работ по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев, валке аварийных деревьев, посадке цветов и кустарников, текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На выполнение работ по содержанию и ремонту мест захоронения на городских и сельских территориях запланированы средства бюджета в сумме 12,4 млн. рублей.

На выполнение работ по содержанию фонтанов и туалетов в скверах и парках, утилизацию древесных отходов, сбору и вывозу ртутьсодержащих ламп, устройству и дезинфекции колодцев на сельских территориях, устройству и содержанию детских игровых площадок, содержанию гидротехнических сооружений запланированы бюджетные ассигнования в сумме 26 млн. рублей

Для обеспечения функционирования и развития системы уличного освещения выделяется 83 миллиона рублей. Также в 2018 году планируется продолжить реализацию программы «Городская среда», финансирование программы в 2018 году составит 56 миллионов рублей.

Планируется проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий с привлечением средств федерального и областного бюджетов, а также средств граждан. Депутат Алексей Колесников обратил внимание коллег на низкий уровень финансирования мероприятий, связанных со строительством и ремонтом дорог.

Как пояснили представители управления городского хозяйства, основную часть средств на эти цели планируется получить из областного дорожного фонда на условиях софинансирования.

Председатель комитета Александр Одиночников поднял вопрос о погашении задолженности муниципального бюджета. Как сообщила начальник управления финансов Екатерина Иванова, бюджет Калуги свёрстан с дефицитом порядка 150 миллионов рублей, для его покрытия потребуется привлечение заёмных средств. В ходе исполнения бюджета будут приняты меры по сокращению дефицита, также будет вестись работа по реструктуризации привлечённых в предыдущие годы кредитов.

Депутат Евгений Каменарович затронул вопрос финансирования программы «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году на реализацию программы заложено 56 миллионов рублей, но с учётом того, что программой предусмотрено благоустройство порядка 100% дворовых территорий города, специалисты управления городского хозяйства рассчитывают на то, что в 2019 году и в последующие годы финансирование будет значительно увеличено.

Проект бюджета был одобрен и рекомендован к утверждению Городской думой.

Также члены комитета одобрили кадровые изменения в составе комиссии по присвоению муниципальных почётных званий и обсудили план работы комитета.