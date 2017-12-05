Трамп угрожает Германии, Израиль – России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- И не друг, и не враг: президент США стал внешнеполитическим вызовом для Германии;
- Опасная близость: отношения Израиля с Москвой могут пошатнуться;
- Иголка в стоге сена: посол России о «вмешательстве Москвы» в американские выборы;
- Богатырей испугались: на Украине запретили русские сказки;
- Первые пошли: перечень иностранных агентов пополнился девятью изданиями.