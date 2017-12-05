Ярославль, 5 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Определился победитель аукциона на разработку плана управления для объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля», объявленного Министерством культуры РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церковь Ильи Пророка на Советской площади

Им стал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева. Стоимость работ — 4,1 млн рублей, они будут выделены из федерального бюджета.

Как заявлено в конкурсной документации, план управления для объекта культурного наследия «Исторический центр города Ярославля» разрабатывается в целях исполнения международных обязательств, сохранения выдающейся универсальной ценности объекта, создания условий для его устойчивого развития, достижения общественного согласия относительно сохранения и использования исторического центра Ярославля.

План управления должен включать в себя разработанную концепцию управления для объекта (например, что планируется сделать в ближайшие 20 лет), ряд управленческих принципов, направленных на реализацию концепции, как правило, на период около пяти лет.

Кроме того, план содержит констатацию подлинности и целостности объекта всемирного наследия, его границы, границы буферной зоны, описание объекта всемирного наследия (общее описание, история возникновения, характеристика культурного ландшафта, текущее использование объекта), законодательные, регулятивные меры его защиты и охраны, разработку стратегических целей и задач в управлении объектом, предложение по созданию устойчивого развития его территории.

Согласно технической документации, содержание плана управления должно концентрироваться на охране выдающейся универсальной ценности объекта и одновременном решении управленческих проблем местного значения, быть доступным и простым для понимания всеми заинтересованными сторонами, без излишнего использования профессиональной лексики, устанавливать концепцию и долгосрочные цели в отношении объекта всемирного наследия, а также действия, необходимые для достижения таких целей.