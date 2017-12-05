Институт им. Лихачева разработает план управления центром Ярославля
Ярославль, 5 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Определился победитель аукциона на разработку плана управления для объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля», объявленного Министерством культуры РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Им стал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева. Стоимость работ — 4,1 млн рублей, они будут выделены из федерального бюджета.
Как заявлено в конкурсной документации, план управления для объекта культурного наследия «Исторический центр города Ярославля» разрабатывается в целях исполнения международных обязательств, сохранения выдающейся универсальной ценности объекта, создания условий для его устойчивого развития, достижения общественного согласия относительно сохранения и использования исторического центра Ярославля.
План управления должен включать в себя разработанную концепцию управления для объекта (например, что планируется сделать в ближайшие 20 лет), ряд управленческих принципов, направленных на реализацию концепции, как правило, на период около пяти лет.
Кроме того, план содержит констатацию подлинности и целостности объекта всемирного наследия, его границы, границы буферной зоны, описание объекта всемирного наследия (общее описание, история возникновения, характеристика культурного ландшафта, текущее использование объекта), законодательные, регулятивные меры его защиты и охраны, разработку стратегических целей и задач в управлении объектом, предложение по созданию устойчивого развития его территории.
Согласно технической документации, содержание плана управления должно концентрироваться на охране выдающейся универсальной ценности объекта и одновременном решении управленческих проблем местного значения, быть доступным и простым для понимания всеми заинтересованными сторонами, без излишнего использования профессиональной лексики, устанавливать концепцию и долгосрочные цели в отношении объекта всемирного наследия, а также действия, необходимые для достижения таких целей.