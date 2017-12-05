Москва, 5 декабря, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Госдума на заседании 6 декабря обсудит проект постановления, предусматривающий запрет на вход в Госдуму для СМИ, признанных в России иностранными агентами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря. Соответствующее решение принял Совет Думы.

AJEL СМИ

Документом предполагается установить запрет на посещение Государственной думы представителям СМИ США, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента. Одновременно предлагается заксобраниям субъектов РФ принять аналогичные решения.

Решение вступит в силу после подписания спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

По данным МИД, в РФ аккредитованы представители 23 американских СМИ, всего 117 журналистов, запрет посещать Госдуму может коснуться до 10 СМИ.

Мера стала зеркальной на признании RT в США иностранным агентом и на лишение RT аккредитации при Конгрессе США.