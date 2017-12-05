Киев, 5 декабря, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Обвинение в попытке свержения государственной власти на Украине выдвинули задержанному 5 декабря экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщил журналистам его адвокат Павел Богомазов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя», — сказал адвокат.

Задержание политика подтвердили в службе безопасности Украины (СБУ).

«5 декабря 2017 сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины, задержали по месту жительства в Киеве Саакашвили», — говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что бывший чиновник был задержан в присутствии адвоката, а в настоящее время следователи планируют допрос задержанного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Михаил Саакашвили был задержан утром 5 декабря на крыше собственного дома. Сторонники указывали, что он поднялся на крышу восьмиэтажного дома и заявил, что упадет вниз, если кто-то приблизится к нему.

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При этом у двери в квартиру произошла стычка между сторонниками политика и сотрудниками СБУ. Спецназ начал взламывать квартиру политика, вскоре возле дома Саакашвили образовалась толпа из его сторонников, между сотрудниками СБУ и активистами начались потасовки, в ходе которых применялись слезоточивый газ и файеры.