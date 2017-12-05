Ярославль, 5 декабря, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Вернуть право прокурорам возбуждать уголовные дела предлагают депутаты ярославской областной думы Сергей Балабаев и Василий Цепенда. Проект законопроекта для последующего обращения в Госдуму РФ они внесли в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Сейчас уголовные дела возбуждает следственный комитет, полиция, ФСБ. Оппозиционные депутаты предлагают внести изменения в Закон «О прокуратуре РФ» и Уголовно-процессуальный кодекс.

«Отстранение органов прокуратуры от непосредственного принятия решения о возбуждении или об отказе от возбуждения уголовного дела приводит к возрастанию роли узковедомственных интересов, росту коррупции в следственных органах», — пишут авторы законопроекта.

Идею в целом поддерживают и известные ярославские адвокаты.

«С одной стороны идея неплохая, однако где гарантия, что прокуратура точно также, как и Следственный комитет не будет возбуждать дела точно по такому же признаку? Кроме того, действующее законодательство обязывает прокуроров строго следить за тем, чтобы ни один гражданин не подвергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной ответственности, а предъявление обвинения осуществлялось в точном соответствии с установленным процессуальным порядком», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Евгений Шприц.

Законопроект ярославской оппозиция поддерживает и адвокат бывшего мэра Ярославля Георгий Юдин.

«Следствие отказывает в возбуждении уголовного дела. Прокурор это решение отменяет, материалы дела снова возвращаются к следователю, он снова отказывает и снова прокурор отменяет это решение. И так можно бесконечно долго ходить по кругу», — сказал адвокат Георгий Юдин.

Ранее работавший и в прокуратуре, и в Следственном комитете и являющийся сейчас адвокатом Дмитрий Комаров считает, что поправка своевременна. Сейчас прокурорам направляется постановление о возбуждении дела, то есть они участвуют в этом процессе, но сами не возбуждают дела. Если депутаты областной думы примут эту поправку, то региональный парламент сможет выступить перед Государственной думой с инициативой внести изменения в федеральные законы.