Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 декабря, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Студентов Университета города Переславля им. Айламазяна Ярославской области переведут на платное дистанционное образование в Финансовом университете при Правительстве РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, университет не прошел аккредитацию и оказался перед угрозой закрытия из-за долгов. Одной из главных проблем была судьба около 30 студентов. Обучение проводилось по трём направлениям — прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, прикладная информатика в экономике.

«Мы искали решение, которое позволит сохранить высшее образование в городе. Мы нашли практически один возможный легальный вариант ― для этого нужен был партнёр, вуз. Решение найдено. Сегодняшние студенты будут продолжать учиться здесь, мы будем объявлять набор весной 2018. Студентов никуда не разогнали, учебный процесс никак не меняется, преподаватели те же самые», — сказал ректор университета Сергей Абрамов.

Переславских студентов переведут на платное дистанционное образование в Финансовом университете при Правительстве РФ по специальности «Прикладная информатика». По окончании вуза студенты получат государственный диплом Финансового университета. Стоимость обучения составит 10 тысяч рублей в месяц. Дистанционное образование будет фактически очным. Заниматься студенты будут в здании Института программных систем РАН в поселке Веськово около Переславля.