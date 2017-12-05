Барнаул, 5 декабря, 2017, 11:55 — ИА Регнум. До конца 2017 года в Алтайском крае планируется завершить строительство 12 многоквартирных домов, общая жилая площадь которых составит свыше 85 тыс. кв. м. Как сообщает Государственная инспекция Алтайского края, новые квартиры предназначены для более 1500 дольщиков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жилые новостройки в Барнауле

Изменения, свидетельствующие о том, что Барнаулу удаётся избавляться от проблемных долгостроев, видны на примере трёх жилых домов по ул. Папанинцев, 119, Павловский тракт, 291 и 297. Ранее инвестором и подрядчиком их строительства являлось ОАО СПП «СтройГАЗ», но предбанкротное состояние помешало этому предприятию выполнить взятые обязательства до 27 октября 2017 года. Именно поэтому после продолжительных переговоров к строительству был привлечен новый подрядчик — АО «Барнаулкапстрой».

Для скорейшего завершения строительства дома по Павловскому тракту, 297 АО «Барнаулкапстрой» заключен кредитный договор с ПАО «Сбербанк России».

«Размер кредита достаточен для оплаты всех строительно-монтажных работ на объекте. Решением Барнаульской городской Думы согласована передача муниципального имущества в залог для получения кредитных средств на указанные цели. Квартиры дольщикам планируется передавать в первом квартале 2018 года», — заверили в администрации Барнаула.

Что касается последней блок-секции жилого дома по адресу ул. Папанинцев, 119, то новым сроком передачи квартир установлен январь 2018 года. Причем, что немаловажно, администрация города приняла решение о внесении в проектную документацию этого дома ряд изменений, позволяющих разместить на двух нижних этажах муниципальный встроенно-пристроенный детский сад. Ввод в эксплуатацию дома по Павловскому тракту, 291 также запланирован на 2018 год.

Всего в Алтайском крае с начала 2017 года завершено строительство 28 многоквартирных домов, строящихся с привлечением денежных средств граждан. Введено в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м. жилья, свыше 3000 семей получили оплаченные ими квартиры.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объема строящихся в Алтайском крае домов. Под государственным контролем в области долевого строительства находилось 150 объектов капитального строительства, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Количество застройщиков увеличилось на 10 организаций и составило 63 строительные компании.