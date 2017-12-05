Минск, 5 декабря, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Белоруссии среднестатистическая семья живет на 1026,7 белорусских рублей (чуть меньше 30 тысяч российских) в месяц. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным статистическим комитетом республики, опубликованные 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Социологи провели выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни в период с января по сентябрь 2017 года. Выяснилось, что городах и поселках этот показатель составляет 1096,3 рубля (около 32 тысяч российских) в месяц. В сельской местности семья в среднем тратит 843,4 рубля (около 24,6 тысяч российских).

При этом большая часть этих средств уходит на потребительские расходы. Это питание, промтовары, оплата услуг, табак, алкоголь, а вот, например, налоги сюда не входят. Так, семья с общим доходом в 965,2 рубля (около 28 тысяч российских) тратит 738,5 рубля (76,5%) на бытовые нужды. По данным Белстата, доля расходов на питание достигает 41,3% в структуре потребительских расходов домашних хозяйств. На втором месте по доле расходов — покупка непродовольственных товаров (31%). На оплату услуг в среднестатистической семье приходится 24,7%.

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Отметим также, что среди белорусского населения в последнее время всё более популярной становится жизнь в кредит. С начала 2017 года белорусы взяли в долг у банков в общей сложности около 2,7 млрд рублей (около 79 млрд российских) на потребительские расходы. В последние месяцы, по данным Нацбанка, этот показатель стремительно растет: за октябрь задолженность населения выросла на 160 млн рублей, тогда как в сентябре — на 131 млн рублей. Около 50% всех потребительских кредитов в Белоруссии приходится на Минск, Минскую область, на третьем месте по этому показателю — Гомельская область. При этом, как отмечается, граждане вовремя оплачивают кредиты. По информации Нацбанка, к 1 ноября проблемная задолженность составила 1,1% от всего кредитного портфеля банков.

По мнению экспертов, существует несколько причин того, что белорусы стали брать больше кредитов. Старший аналитик «ALPARI» Вадим Иосуб пояснил FINANCE.TUT.BY, что на это повлияло снижение процентных ставок и небольшой рост доходов населения. Экономист предполагает, что чем больше люди зарабатывают, тем больше готовы тратить. В то же время в кредит граждане покупают часть импортных товаров, что усиливает давление на белорусский рубль. Из-за этого на прошлой неделе доллар, евро и российский рубль обновили годовые максимумы. Однако, как отмечает udf. by, сами жители республики заявляют, что берут кредиты в крайних случаях (например, если что-то сломалось) или стараются не брать вообще, потому что «ситуация экономическая непредсказуема».

Как ранее передавало ИА REGNUM, к концу октября в Белоруссии снова стали расти проблемные активы (кредиты, по которым задолженность не возвращается вовремя, должник нарушает первоначальные условия обслуживания этой задолженности). К началу ноября 2017 года объем проблемных активов вырос до 5 млрд 300,4 млн белорусских рублей, что больше на 3,1% (158,7 млн рублей) по сравнению с сентябрем. Справиться с этой проблемой Белоруссия не может давно, на что обращали внимание и МВФ, и Всемирный банк.