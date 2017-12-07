Москва, 7 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум. ИА REGNUM в рамках сотрудничества с фестивалем рисованных историй «КомМиссия» публикует комикс «Снег 2» одного из пионеров девятого искусства в России Аскольда Акишина. На страницах истории художник изобразил период советско-финской войны. Корреспондент агентства узнал у Акишина, почему автор решил создать вторую часть комикса, каких доработок требует история и над чем художник работает сейчас.

Аскольд Акишин Комикс «Снег 2»

Это было давно уже. Сейчас я толком и не могу сказать. Мне просто нравилось это время — 30-е — 40-е годы. Тем более я хотел сделать продолжение своего комикса «Снег» и решил как-то по-новому подойти к этой теме.

Часть из первого комикса, а потом идет полноценная история. «Снег» занял у меня семь страниц, а вот вторая часть — уже около семидесяти.

Нет, конечно. Это был 1989 год. Я рисовал просто для себя и не думал о продолжении.

Наверное, тем, что рисовал один художник. Я, конечно, шучу. Но почему именно так, не могу ответить.

Первый комикс я так давно рисовал, что уже и не помню, как над ним работал. Второй я закончил года два-три назад, там всё было более понятно. Я просто не спеша рисовал в течение года, когда появлялось свободное время. Работа над этой частью была более интересной. В ней много исторических отсылок. Например, эпизоды, где главный герой встречает некого снайпера или находит пропагандистские листовки.

Сейчас много различной информации. У меня было много книг, журналов. Фотографии тоже просматривал.

Особых трудностей в этом плане не возникало. Они были только со сценарием. У меня получилась довольно-таки сырая история, которая требует доработки, чтобы её показать более широкому кругу читателей. Но сейчас у меня прошел интерес. Я всё пытался найти папку с этими рисунками, но так и не нашел. Уже столько времени прошло, столько появилось после этого других комиксов, в том числе напечатанных.

Когда я рисую, не задумываюсь, буду я кому-то показывать комикс или нет. В первую очередь я это делаю для себя. В основном все комиксы я создаю в свободное от работы время. И когда я вижу, что могу этим кого-то заинтересовать, предлагаю напечатать.

Там немного другая ситуация. Мне просто предложили поучаствовать в фестивале. В то время я как раз рисовал этот комикс и решил послать именно его.

Сейчас я занят совсем другими проектами. И вот Вы мне сегодня напомнили об этом комиксе, я о нем не думал с тех пор, как закончил рисовать.

Этот год у меня был очень плодотворный. Прежде всего, это «Командировка», которая вышла в «Бумкниге». Также поучаствовал в проекте «Писатели и революция», рисовал историю про Гумилева. В издательстве «Комикс Паблишер» вышла книга «Ку-ку» про женскую психбольницу. Для «КомФедерации» рисовал комикс «Преступление и наказание» по Достоевскому. Это современная история, главные герои — роботы. Также принял участие в проекте для Дня города Москвы, это комиксы об известных людях в России. В моем случае это была история создания и полета космического корабля «Буран». Сейчас тоже рисую для себя, но пока все карты не буду раскрывать.

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Да, 9 декабря должен выйти «This is комикс», который я рисовал для «КомФедерации» — история о трех питерских ребятах, которые приезжают в Москву. Это проект издательства, они уже напечатали два комикса с этими героями. Ребята проезжают разные города России, и каждый город рисует художник, который в нем живет. Москву предложили нарисовать мне по сценарию Кирилла Кутузова.