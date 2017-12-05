Калуга, 5 декабря, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В калужском Обнинске лица без постоянного места жительства фактически брошены на произвол судьбы, считает руководитель калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяна Котляр. Так, к зимнему сезону 2017−2018 годов в городе вновь не открыто ни одного социального учреждения, где бы бездомные могли переночевать, в заведения Калуги их не принимают, а значит в мороз будут погибшие. Одной из таких обречённых сейчас пытаются помочь правозащитники, но пока безуспешно. Об этом Татьяна Котляр заявила корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря.

Krassotkin Бомжи греющиеся на вентиляционной шахте

«Каждую зиму возникает один и тот же вопрос: кто в Обнинске должен заниматься помощью бомжам?! Вот пришла зима, на улице холодно, а в Обнинске нет даже ночлежки для бомжей. И куда бездомному человеку в мороз идти ночевать?» — сказала Котляр.

По словам правозащитницы, недавно к ней на приём привели Галину Васильевну Б. 1955 года рождения. Ранее женщина торговала книгами на обнинском рынке и жила в частном доме в соседней деревне Шемякино. Но случилось несчастье — ветхий домик сгорел со всеми вещами и документами, а женщина в одночасье оказалась на улице. Ей 62 года, у неё до сих пор не оформлена пенсия и она больна. Однако без паспорта и полиса ОМС женщину не принимают в больнице.

Галину Б. пытались устроить в калужский приют для бездомных, но там её не приняли из-за отсутствия мест. Впрочем, какую-то помощь всё же оказали: позволили помыться и выдали чистую одежду. Но помочь с восстановлением паспорта отказались, так как такую помощь оказывают лишь живущим в приюте.

«Написала обращение в отдел по вопросам миграции ОМВД по городу Обнинску о выдаче Б. паспорта, взамен утраченного на пожаре, и просила власти выдать ей временное удостоверение личности. 1 декабря 2017 года женщина ходила в ОМВД, где ей сказали, чтобы позвонила только после 22 декабря! Временное удостоверение личности Б. не дали, хотя должны были выдать в день обращения (при наличии фото на паспорт). Также женщина написала заявление на имя вице-мэра по социальной защите Обнинска Татьяне Поповой о том, что из-за пожара зимой осталась на улице, к тому же без документов. Однако ответа так и не дождалась. И пока непонятно, к кому должна обратиться Б., чтобы получить помощь в восстановлении паспорта, лечь в больницу, получить направление в приют для бомжей в Калуге», — подытожила правозащитник.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре на 70 зимних дней в судебном порядке приостановлена деятельность центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива». Роспотребнадзор обнаружил в социальном учреждении санитарные нарушения на пищеблоке и суд вынес решение закрыть центр. При этом за девять месяцев 2017 года центр, согласно отчётности, принял 607 человек: 117 пожилых людей, 59 инвалидов, 186 лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Здесь бездомные могут отогреться, поесть, переночевать, выправить документы. Куда им идти теперь — не известно.

Отметим, согласно статистическим данным, в 1991 году в России были официально признаны лицами без определённого места жительства 142 тыс. человек. Это порядка 0,05% от общей численности населения. В современной России, по данным различных некоммерческих организаций, эта цифра увеличилась в 80 раз — до 4 млн человек.