Киев, 5 декабря, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Неизвестные люди начали ломать дверь в киевской квартире экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили. Об этом в Facebook написал соратник политика, экс-зам генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Саакашвили и галстук

«У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Собираемся!» — написал Сакварелидзе, уточнив адрес квартиры.

Других подробностей происшествия пока нет. Неизвестно также, находится ли Саакашвили в этой квартире.