Курган, 5 декабря, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Здание юридического факультета Курганского государственного университета (КГУ), возможно, передадут Росгвардии. Решение было принято на ученом совете КГУ 1 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Jirka Matousek Студенты вуза

Корпус по улице Бурова-Петрова, 95б передается силовой структуре по инициативе правительства области и по причине оптимизации. Ученый совет считает, что имеющихся в оперативном управлении КГУ помещений достаточно. Исторический факультет в рамках уплотнения переедет в корпус № 1 по улице Советской, юридический — в корпус № 3 на улице Пушкина. Переезд стартует с 15 декабря.

Депутат Курганской областной думы и преподаватель исторического факультета КГУ Василий Кислицын считает, что переезд истфака с его археологической лабораторией и краеведческим музеем повлечёт ухудшение учебного процесса. Кроме того, сокращение числа квадратных метров повлияет на статус университета.

На юридическом факультете уточнили, что здание на Бурова-Петрова, 95б, из которого их выселяют, было практически в аварийном состоянии и 100 млн рублей, потраченных на его восстановление, университету не вернут.

В Росгвардии, сообщает Znak.com, рассматривают корпус юридического факультета КГУ как один из вариантов размещения.

Заведующий кафедрой философии в Курганском госуниверситете, депутат областной думы Борис Шалютин прокомментировал на своей странице в Facebook происходящее уплотнение.

«Коренной причиной всех наших экономических и социальных бед является громадное отставание Курганской области по кадрам высшей квалификации, по интеллектуальному потенциалу, который в современном мире стал главным фактором развития. Мы фактически последние в стране по доле населения, имеющего высшее образование, при этом мы усиливаем отставание, имея вдвое меньше среднероссийского показателя студентов-очников. Мы позорно отстаем не только от наиболее крупных регионов, но и от таких же, как мы. Если взять выборку субъектов с населением от 700 тыс. до миллиона (в Курганской области около 850 тыс., как раз в середине), у нас на дневных отделениях учится всего 56% от среднего по этой выборке. Отставание по инженерам от этой же выборки в 2,2 раза, по математике и естественным наукам — в 1,9, ну и так далее. Единственный путь вывести область из того темного места, где она сейчас находится, — кардинальное расширение сферы высшего образования. Тема качества сейчас не обсуждается. Так что принятое решение — мощный, если не решающий, вклад в убийство будущего!» — считает депутат и преподаватель высшей зауральской школы.

Отметим, что ранее снижение числа студентов в три раза привело КГУ к намерениям о реорганизации факультетов и кафедр. Так, факультет философии стал кафедрой при историческом факультете. С 17 ноября, по сообщению пресс-службы вуза, реорганизовали экономический факультет, передав часть кафедр на факультет «Математика и физика». Как отмечают в Курганском университете, после прохождения процедуры аккредитации вуза оптимизация структуры продолжится.