Берлин, 5 декабря, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Гражданская война в Сирии близится к концу, однако новое противостояние — между Россией и Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой, только началось. О том, кто контролирует будущее этого важного геополитического центра на Ближнем Востоке и какие стратегические преимущества стороны могут извлечь из послевоенной ситуации, сообщает 4 декабря немецкое издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

На протяжении всего времени Россия и Иран активно поддерживали сирийского президента Башара Асада и теперь хотят получить за это вознаграждение. Россия расширяет свой единственный средиземноморский порт в Тартусе и уже подписала с Дамаском ряд экономических и военных соглашений.

Иран же преследует более опасную цель: организовать наземный коридор из Тегерана в Средиземное море, построив для этого военный порт в Тартусе. Помимо прочего, Иран также заявил о намерении разместить свои войска и истребители в Сирии, как можно ближе к границе своего исторического противника — Израиля. США и Израиль, в свою очередь, хотят предотвратить это любой ценой.

До сих пор это противостояние обходилось в основном риторическими заявлениями. Однако в ночь на субботу Израиль нанес удар по сирийскому военному комплексу аль-Кисва к югу от Дамаска. Согласно докладу BBC, основанному на данных «западных спецслужб», иранцы разработали эту базу для размещения своих наземных войск. Однако ее бомбардировка стала двойным предупреждением Иерусалима — не только Тегерану, но и Москве.

По данным иранской оппозиции, в распоряжении Тегерана уже находятся порядка 70 000 бойцов на территории Сирии, включая сотни военнослужащих Корпуса Стражей Исламской революции, около 7000 бойцов «Хезболлы» и тысячи боевиков «Фатемийюн», афганской шиитской организации, а также добровольцев из Ирака и Пакистана.

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно выражал Владимиру Путину свою озабоченность иранским «захватом власти» в Сирии. Однако пока ни Москва, ни ближайший союзник Израиля Вашингтон не отреагировали на происходящее. Соглашение о прекращении огня в южной части Сирии, подписанное несколько недель назад США, Россией и Иорданией, технически не запрещает иранцам приближаться к северной границе Израиля на Голанских высотах.

В середине ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение явно не предусматривает вывода иранских войск с территории Сирии. Позже Александр Шейн, посол России в Израиле, назвал присутствие иранских военных на границе Израиля «вполне законным».

Израиль, в свою очередь, заявил, что он намерен усилить давление. «Мы не потерпим консолидации шиитов или иранцев в Сирии и не позволим стране стать отправной точкой для нападения на Израиль», — подчеркнул министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Министр призвал увеличить оборонный бюджет страны примерно на один миллиард евро в течение ближайших пяти лет, чтобы реагировать на «новые вызовы», иначе говоря, иметь возможность, при необходимости, вести борьбу сразу на двух фронтах — против Ливана и Сирии.

Глава израильского штаба Гади Эйзенкот в интервью саудовской газете открыто предупредил: иранские войска не должны находиться ближе чем на 50 километров к израильской границе.

Атака на аль-Кисву является важным сигналом и для Москвы, полагает эксперт по российско-израильским отношениям Алекс Тензер: «Израиль хотел показать Путину, что он очень серьезно воспринимает свои «красные линии». Произвело ли это впечатление на Москву — пока неясно. Недавняя атака была почти полностью проигнорирована российскими СМИ, — подчеркивает Тензер. — Но это также может означать, что Москва понимает Израиль или, по крайней мере, не хочет вмешиваться в этот вопрос».

Путин в то же время не предпринимает никаких шагов, чтобы сдержать Иран в Сирии: «У Москвы много экономических и политических интересов в Тегеране, и портить отношения она не намерена ни с Израилем, ни с Ираном», — считает Тензер.

Тем не менее гораздо более важным израильское послание должно быть для Асада и Тегерана. И оно гласит: Израиль не станет уклоняется от открытого обмена ударами в случае, если Иран продолжит расширять свое военное присутствие в Сирии. Открытый конфликт может начаться, и очень быстро. И тогда, возможно, при следующей бомбардировке погибнут уже иранские солдаты.