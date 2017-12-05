Москва, 5 декабря, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом 5 декабря сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Приговор

По данным следствия, в 2016 году предприниматель организовал убийство бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Над планом преступных действий Исмаилов работал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом. Расправился с жертвами Мехман Керимов.

Убийство произошло 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе. Керимов расстрелял Савкина и Брылева, находясь в салоне автомобиля. С места преступления его увез Рафик Исмаилов, затем братья Исмаиловы помогли Керимову скрыться и спрятать орудие преступления.

Отмечается, что Рафик Исмаилов и Мехман Керимов помещены под арест. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тельман Исмаилов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 3 статьи 222 УК РФ. В Генпрокуратуру РФ переданы документы для организации международного розыска обвиняемого по линии Интерпола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, бизнесмен Тельман Исмаилов опроверг все обвинения российского правосудия в свой адрес. Его местонахождение на текущий момент неизвестно.

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