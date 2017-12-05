Ярославль, 5 декабря, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Телеканал «Первый Ярославский» планирует потратить 17,7 млн рублей на спутниковое вещание в 2018 году, а также 2,37 млн на те же цели в декабре 2017-го. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Спутниковая тарелка

Телеканал является подразделением государственного автономного учреждения «Верхняя Волга», учрежденного правительством Ярославской области. Таким образом правительственный телеканал пытается решить проблемы покрытия территории региона. Позиционируя себя как областной, телеканал был доступен в эфире лишь в Ярославле и пригородах, а также в сетях кабельных операторов. Ряд райцентров были телеканалом фактически не охвачены.

Закупка услуг по спутниковому вещанию на 17,7 млн на 2018 год объявлена в форме электронного аукциона, при этом источником средств указан бюджет Ярославской области. Судя по всему, победителем аукциона станет «Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор-ТВ»), именно с ней и заключен договор как с единственным поставщиком на декабрь 2017 года на сумму 2,37 млн рублей.

Условиям аукциона фактически соответствует только «Триколор-ТВ». В частности, указано требование вещания на спутнике «Экспресс-АМУ1», на котором вещают «Триколор-ТВ» и «НТВ+». Однако требование по числу абонентов (не менее 10,5 млн в России и 150 тыс в Ярославской области) делают «Триколор» единственным претендентом на лот — у НТВ охват абонентов в России значительно меньше — около 3 млн абонентов.

Экономически такие траты для телеканала вряд ли можно считать обоснованными. Как полагают эксперты ИА REGNUM, прирост базы абонентов в отдаленных районах мало способен повлиять на привлечение рекламодателей. Скорее всего, это именно политический шаг, который позволит каналу информировать о деятельности региональных властей не только в Ярославле, но и по всей области. Правда, полного охвата региона все равно достичь не удастся, смотреть «Первый Ярославский» в Брейтово и Любиме смогут только абоненты «Триколор-ТВ».

Сам факт выхода на спутник говорит об амбициях информационного блока правительства и значительных бюджетных ресурсах на телеканал «Первый Ярославский». Помимо спутникового вещания на портале госзакупок размещена закупка у единственного поставщика прав на трансляцию хоккейных матчей КХЛ — на это в течение 3 лет телеканал «Первый Ярославский» потратит еще 13 млн. Таких крупных закупок у ГАУ «Верхняя Волга», которое от имени правительства работает с другими СМИ и выпускает несколько собственных, больше нет.