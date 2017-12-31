Москва, 31 декабря, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Более 100 тысяч фейерверков будет запущено в 19 столичных парках 1 января 2018 года через час после полуночи, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Дарья Иванова ИА REGNUM Фейерверк

«В центре города пиротехнические шоу пройдут в Парке Горького, Таганском парке и саду «Эрмитаж». На юге Москвы праздничный салют украсит небо в парке «Садовники», а на северо-востоке — в Бабушкинском, Лианозовском и Гончаровском парках», — говорится в сообщении пресс-службы.

Запуск пиротехники неслучайно намечен в Москве на час ночи. К этому времени 2018 год наступит на территории всей страны. Первыми, как всегда, Новый год встретят камчадалы, последними — жители Калининграда.

Отмечается, что в каждом из 19 парков огненное шоу будет уникальным.

«В Бабушкинском будут запускать искристые сферы и мерцающие пионы со звуковыми эффектами и цветок из золотых нитей, всего там дадут около девяти тысяч пиротехнических залпов. А в саду «Эрмитаж» небо озарят золотые пионы и хризантемы, искристые сферы и пальмы», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, кроме фейерверков, в парках Москвы готовят специальную новогоднюю программу. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе и других.