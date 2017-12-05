Вашингтон, 5 декабря, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Попытки Вашингтона найти доказательства «российского вмешательства» в американские выборы похожи на «поиски черной кошки в темной комнате, которой там нет», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Очень сложно попытаться найти черную кошку в темной комнате, где вообще ее нет. Нет никаких доказательств вмешательства России в американские выборы 2016 года», — сказал Антонов.

Комментируя ситуацию вокруг экс-посла РФ в США Сергея Кисляка, Антонов отметил, что не видит причин, почему чиновники не имеют права общаться с российским послом.

«Он умный, талантливый дипломат, и я очень удивлен, что некоторые СМИ решили обвинить его в шпионаже. Это глупо», — добавил Антонов.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что в декабре 2016 года телефонные переговоры между действующим на тот момент российским послом в США Сергеем Кисляком и бывшим помощником американского президента по национальной безопасности Майклом Флинном обсуждались с членами команды кандидата в президенты Дональда Трампа.

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