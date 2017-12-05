Москва, 5 декабря, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Прокуратура просит суд лишить экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева всех государственных наград, орденов и должности государственного советника, а также назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Сторона обвинения считает, что вина подсудимого полностью доказана. Кроме того, прокурор потребовал назначить Улюкаеву штраф в размере 500 млн рублей, а также лишить его звания «почетного экономиста».

Обвинение квалифицирует действия экс-министра как «особо тяжкое должностное преступление», которое подрывает доверие общества к представителям власти.

Напомним, накануне в Замоскворецком суде Москвы прошли прения сторон по «делу Улюкаева». Бывший министр был задержан в ноябре 2016 года. Его обвинили в вымогательстве у руководства «Роснефти» взятки в размере $2 млн за положительное заключение по сделке о приватизации 50,08% акций «Башнефти».

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Однако защита Улюкаева считает, что требование взятки со стороны экс-министра не представлялось возможным. По словам адвоката Тимофея Гриднева, существует положение министерства экономического развития и регламент правительства, которые описывают объем полномочий министра, в том числе по вопросу принятия решений по покупке «Башнефти».

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