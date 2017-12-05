Куньмин, Китай, 5 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В провинции Юньнань на юго-западе Китая зафиксирован очередной случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма H7N9, сообщает 4 декабря агентство «Синьхуа».

Allergiyainfo.ru Птичий грипп

Заразившимся является 64-летний мужчина из города Куньмин. Факт заражения был подтвержден еще 30 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Десятки единиц домашней птицы, которую разводил фермер, погибло перед тем, как сам фермер почувствовал недомогание.

Пациент немедленно был госпитализирован, а все, с кем он имел контакт, также были проверены на наличие вируса в крови. Кроме мужчины, больше ни один человек не заразился.

Напомним, что виру птичьего гриппа штамма H7N9 впервые в мире был зафиксирован на территории Китая в марте 2013 года. С тех пор инфекция набирает обороты каждую зиму и весну. Вирус уже унес жизни более сотни человек.

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