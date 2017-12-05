Москва, 5 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 4 декабря в минусе. Трейдеры решили зафиксировать прибыль от пятничного повышения цен после встречи ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефтяная вышка

На данный момент снижение цен можно расценить как техническую коррекцию, но перекрытие восходящего движения с 62,13 до 62,26 ставит под сомнение дальнейший рост нефтяных котировок.

Продолжающийся рост числа буровых установок в США и Канаде взывает опасения у инвесторов. Дополнительное давление на стоимость сырьевых товаров оказывало возобновление роста американского доллара по отношению к основным валютам.

Сегодня, 5 декабря, цена на Brent составляет $62,49. Цена находится на важном уровне поддержки. Падение цены ниже $62,00 усилит нисходящее движение до $58,91.

Чтобы покупателям сохранить бычий тренд, нужно сегодня поднять курс выше $63,45.

Напомним, 4 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,00%, до $62,45 за баррель, WTI — на 1,52%, до $57,49 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,26 за баррель.

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