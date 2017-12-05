Москва, 5 декабря, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 4 декабря ростом по курсам доллара и евро. После закрытия первого часа торгов курс рубля перешел к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Его укрепление проходило в рамках технической коррекции, которое было непривычно наблюдать при 2%-ом падении цен на нефть и дорожающем долларе.

По итогам дня рубль подорожал к доллару США на 0,12%, к евро — на 0,54%. Пара евро/рубль упала в 4,5 раза больше на фоне слабости единой валюты в первой половине дня на рынке Форекс.

Рубль черпал силы от возобновившегося роста валют развивающихся стран, проигнорировав продажи ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,07%, до 140,41.

Негативные факторы для рубля продолжают накапливаться. Стабильность рубля выглядит неубедительной. Настанет тот день, когда все негативные факторы выйдут на первый план.

Сегодня, 5 декабря, баррель Brent стоит $62,51. Цена находится на важном уровне поддержки. Падение ниже $62,00 спровоцирует покупателей фиксировать прибыль, что вызывает снижение цен на нефть до $58,91.

На данный момент по рублю нет положительных факторов, на которых бы он мог уйти к 58 рублям. 5 декабря движение пары доллар/рубль сохранится около 59 рублей.

Напомним, 4 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 7 коп. (-0,12%), до 58,80 руб., курс евро — на 38 коп. (-0,54%), до 69,69 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-25,00%), евро/рубль — 214,8 млн евро (-22,73%).

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