Ставропольский край, 17 августа, 2015, 11:53 — ИА Регнум.

В Ставропольском крае в суд направлено дело о попытке мошенничества, в которой подозреваются двое экс-полицейских Пятигорска, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2014 года полицейские ввели в заблуждение женщину, сообщив ей о том, что ей якобы грозит привлечение к уголовной ответственности за совершение кражи.

При этом полицейские убедили её в том, что в силу своих должностных обязанностей могут принять решение об освобождении ее от уголовной ответственности. За это они потребовали от потерпевшей 130 тысяч рублей.

Сразу после перечисления женщиной части денег на банковскую карту полицейских, они были задержаны. Им было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Накануне в краевом МВД сообщили ИА REGNUM, о том, что в коррупционном преступлении подозревается сотрудник полиции города Лермонтова. Страж порядка заподозрен в незаконном получении денег от потерпевшей. Полиция проводит проверку в отношении своего коллеги, по результатам которой будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из ОВД. В настоящее время он отстранен от несения службы.