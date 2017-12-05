США и Корея ведут опасные игры на грани ядерной войны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- РФ под угрозой: ожидание «державных ответок» на учения США и Кореи;
- По совету дипломатов: Киев перенёс принятие «закона о реинтеграции Донбасса»;
- Сначала деньга, а потом газ: в Литве ищут возможности не платить «Газпрому»;
- На круги своя: возобновляется выдача американских виз российским гражданам;
- Вход воспрещён: Госдума закроется для СМИ-иноагентов;
- Бодро отрапортовали: Медведев распорядился наказать ответственных за провал пуска ракеты.