Пекин, 5 декабря, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун посетит с официальным визитом Великобританию, чтобы выступить в качестве сопредседателя на встрече, посвященной человеческим обменам между странами, сообщает 4 декабря агентство «Синьхуа».

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Встреча станет уже пятой в своем роде между Китаем и Великобританией в формате международного диалога на высшем уровне. С британской стороны сопредседателем выступит министр здравоохранения Джереми Хант, отметил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.

За время своего визита Лю встретится с представителями британского правительства и членами королевской семьи, а также подпишет ряд соглашений, касающихся вопросов международных обменов.

Гэн выразил надежду, что визит поспособствует развитию доверия между странами и укреплению культурных связей, что, в свою очередь ускорит налаживание двусторонних отношений.

Напомним, что курс на сближение и выстраивание более тесных экономических и культурных отношений между Великобританией и Китаем был взят, как минимум, еще в мае 2017 года, когда китайский премьер Госсовета Ли Кэцян заявил о готовности КНР к укреплению сотрудничества с Великобританией в рамках проекта «Один пояс — один путь».

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