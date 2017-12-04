Белград, 5 декабря, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Сербия ведёт переговоры с российской компанией «Рособоронэкспорт» о закупке ещё шести многофункциональных вертолётов Ми-17 в дополнение к двум, приобретённым летом 2016 года. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на пресс — конференции после встречи с министром обороны Александром Вулиным и начальником Генштаба Армии Сербии Любишей Диковичем, в ходе которой главе республики были представлен ежегодный отчёт о состоянии вооружённых сил.

Павел Латышов ИА Красная Весна Ми-17

В ходе своего выступления Александр Вучич подчеркнул значимость передачи Россией шести истребителей МиГ-29 в октябре этого года, а также состоявшуюся ранее закупку вертолётов Ми-17 и отметил, что «впервые за последние 30 лет Сербия приобрела два отличных новых транспортных вертолёта, являющихся наиболее востребованными в мире».

«Мы планируем закупить ещё шесть транспортно-боевых вертолётов и в настоящее время ведём переговоры с «Рособоронэкспортом» по данному вопросу», — сказал президент Сербии.

Также, по словам Вучича, не позднее начала 2019 года Белград планирует закупить девять вертолётов Airbus H145М немецко-французского производства для нужд армии и полиции.

Отвечая на вопрос о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов С-300 и ещё одной партии истребителей МиГ-29 у Белоруссии, Александр Вучич отметил, что переговоры о приобретении нового вооружения «ведутся с несколькими странами, и некоторые переговоры близятся к завершению», однако подробностей он раскрывать не стал.

Отметим, что Сербия в последнее время предпринимает усилия по укреплению потенциала своих вооружённых сил. В 2017 году Россия передала республике в качестве военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29. Также Сербия должна получить 30 танков Т-72 и такое же количество бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь идёт о вооружении на общую суму 600 млн долларов.

В конце ноября в СМИ также появилась информация о том, что Сербия достигла договорённости с Белоруссией о закупке у Минска ЗРК С-300, а также ещё шести истребителей МиГ-29. Ожидается, что сделка будет заключена в марте 2018 года.

По оценкам экспертов, после завершения поставок данного вооружения Армия Сербии станет самой мощной среди всех вооружённых сил стран региона.

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