Уфа, 5 декабря, 2017, 00:01 — ИА Регнум. В Уфе на санкционированном митинге в поддержку президента России Владимира Путина «представители патриотических сил» попросили действующего главу государства выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Акция прошла без эксцессов, однако полицейские попросили убрать плакат, несоответствующий, по их мнению, заявленной цели мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. .

Евгений Акатьев Митинг 2 декабря в Уфе. Патриотические песни

Митинг проходил на небольшой огороженной площадке, прижатой к ступеням дворца спорта, основную часть площади занимали ярмарки товаров и новогодняя ёлка. По разным оценкам, в акции участвовало от 80 до 150 человек. Перед митингом молодежь с флагами ДНР исполнила ряд песен, написанных в советский период. Затем выступил ряд ораторов, представляющих Национально-освободительное движение (НОД), политические партии «Родина», «Защитники отечества», «Патриоты России», «Партия Великое Отечество». Общим мотивом выступлений было выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост президента. Несколько человек выступить не успели, как объяснили организаторы, «из-за того, что все замёрзли».

Два мира, два взгляда

Реакция на митинг была неоднозначной. Участники акции утверждали о единогласной поддержке и необходимости укрепления сегодняшнего курса на стабильность и процветание Отечества.

Как заявил уфимский общественник, соорганизатор предприятия «Царский Дом» Ромил Файзуллин, для него «является честью быть участником митинга в поддержку на выборах 2018 года. кандидатуры нашего президента Владимира Владимировича Путина».

«В настоящее время никто, кроме нашего президента, не сможет уберечь Россию от развала, плена и уничтожения. Многие люди из-за влияния либеральной пропаганды так не считают, но я прошу всех граждан России отодвинуть в сторону личные обиды и претензии к власти ради общей святой цели — возрождения и процветания России, нашей Родины», — высказался уфимец.

По мнению общественника, все участники, «которых было 100−150 человек, отложив свои дела, пришли на митинг по зову сердца и души, искренне болея за благополучие России, так как понимают, что никто, кроме президента, не сможет спасти страну». Кульминационным моментом митинга Ромил Файзуллин считает выступление координатора НОД Дмитирия Молева.

За исключением нескольких изданий, местные СМИ воздержались от освещения акции, публикации основывались на двух сообщениях изданий, считающихся в Башкирии в той или иной степени оппозиционными. Стараясь сохранять объективность, репортеры сочли нужным упомянуть об «инвалидности» одного из выступающих, создать определенное представление о возрастном составе участников акции («много пожилых»), выделить характерные детали, допускать неточности.

Кого не устраивают лозунги о народах?

Не остался без внимания эпизод с плакатом, который принес на митинг пожилой мужчина. На двух скрепленных листах бумаги с лозунгами «Да здравствуют большие и малые коренные народы России» и «Поддерживаем и требуем коренных шагов к улучшению условий жизни народов России. До выборов 2018 года». Полицейские утверждали, что лозунги «не соответствует цели заявленного мероприятия». Плакат был свернут, сотрудники полиции препроводил участника в служебный микроавтобус, где он погрелся и написал объяснение. На этом инцидент был исчерпан.

«Что ж, наши оппоненты теперь не смогут утверждать, что власти города особо благоволят патриотическим силам. А такому вниманию со стороны полицейских мы, я так думаю, обязаны как раз нашим оппонентам, когда некоторые их них этой осенью устраивали незаконные митинги и размахивали сомнительными лозунгами. Теперь такая бдительность силовиков еще долго не притупится», — дал свои объяснения ситуации один из рядовых участников митинга, подчеркнув, что не входит ни в какие партии и движения.

Организаторы акции назвали эпизод с лозунгом «рабочим моментом».

«Ничего экстраординарного не произошло, явного противоречия содержания плаката с целью митинга я не нахожу», — отметил представитель НОД Марк Сагадатов.