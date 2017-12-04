Москва, 4 декабря, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Надежды на то, что украинская власть потеряет поддержку США и Евросоюза из-за систематического нарушения прав человека, не имеют под собой реальных оснований. Об этом 4 декабря заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Майдан

«Я поражаюсь тому, что у нас несколько лет все ждут, когда же, наконец, Запад прозреет, когда же Запад увидит, что там нарушаются демократические ценности», — заявил Шишкин.

«Мы помним фотографии Наливайченко, руководителя СБУ, с Ярошем и прочее-прочее. Запад изначально делал ставку на кровавый переворот и на то, что на Украине будет террор. Террор закладывался в этот проект изначально. Поэтому глупо говорить, что они вдруг увидят, что там притесняют журналистов — как будто этого не было в 2014 году и 2015 году», — подчеркнул он.

По его мнению, первый Майдан 2004 года на Украине во времена Ющенко провалился как раз потому, что пытался получить легитимность через демократические институты.

«Вроде бы Запад взял Украину в свои руки — но провал. Только потому что Тимошенко с Ющенко сцепилась? Ничего подобного. Просто-напросто тогда ещё действовали хоть какие-то демократические процедуры, и в результате выборов побеждали люди, которые говорили о том, что будут ориентироваться на Россию, русский язык — второй государственный, и так далее», — считает политолог.

«Ко второму майдану они уже поняли, на Западе, что такими методами Украину в анти-Россию не превратишь. Нужен террор. Поэтому создавались «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие — всё для этих групп было сформировано заранее», — добавил он.

Впрочем, любые иллюзии о том, что на Западе стоят на пороге разоблачения украинских властей, развеиваются и при самом беглом взгляде на заявления представителей политической элиты, указал политолог.

«Насчёт Германии, которая якобы вот сейчас придёт в себя и скажет своё веское слово… Я напомню, что веское слово не так давно сказал руководитель германской разведки (президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль). Он сказал, что возвращение России в ранг великих держав является главным вызовом безопасности Германии и всей Европы. А перед этим ещё сказала госпожа (британский премьер-министр) Тереза Мэй — о том, что именно Россия является главным вызовом тому миропорядку, который возник в результате краха Советского Союза», — указал он.

Шишкин отметил, что западные политики по-прежнему жёстко придерживаются того геополитического мышления, тон которому задал некогда политолог Збигнев Бжезинский — согласно этому взгляду, без Украины Россия мировой державой стать не способна. Именно поэтому Украина обречена на свою роковую роль в сопротивлении России с Евросоюзом и США, заключил эксперт.