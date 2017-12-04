Москва, 4 декабря, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Украина не намерена выполнять условия Минских соглашений, и заставить Киев следовать им возможно только через экономическое давление со стороны России. Об этом 4 декабря заявил писатель, полковник запаса Владимир Кошелев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Крым

«Украина их не собирается исполнять и не исполняла. В этой связи можно вспомнить и заявление спецпосланника Госдепа США на Украине Курта Волкера (о том, что минские договорённости в течение трёх лет не дали результата), и заявления госпожи посла США на Украине Мари Йованович Украине, которая говорила о том, что пора бы и окончательно решить вопрос с социальным обеспечением граждан особых районов (ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM ). Имеется в виду один из пунктов Минского соглашения. Но давно пора и решать вопросы и по пленным, и по амнистиям — многие вопросы», — заявил Кошелев.

Однако в Киеве уже откровенно говорят, что Минские договорённости не выполняли сознательно и выполнять их не планируют. Он напомнил, что недавно о «смерти» минских соглашений заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который заявил, что «Минск-2» не является реальным механизмом для достижения мира. В своём блоге Аваков также написал о том, что «Минский процесс мертв, и это не гипотеза — это факт».

Прямолинейнее выразился депутат Верховной рады Антон Геращенко, который к словам Авакова добавил, что президент Украины Петр Порошенко и его дипломаты, заключая Минские соглашения, «понимали, что не будут их выполнять» — несмотря на то, что Минские договорённости являются не просто соглашением между Киевом, Донецком и Луганском, но документом, подкреплённым резолюцией Совета Безопасности ООН.

В таких условиях, считает Кошелев, Россия, поддерживая Минские соглашения, не должна стеснятся проводить меры принуждения Украины, аналогичные тем, которыми занимаются различные «активисты» по ту сторону границы.

«Мы можем принуждать. Варианты разные. Упомянутая всуе госпожа Йованович посетовала по поводу Крымского моста, что через него не будут проходить некоторые суда из Мариуполя и так далее… А почему они там, возникает вопрос, вообще должны проходить? Блокируется Крым, блокируется поступление пресной воды в ущерб даже своим (украинским) территориям — почему у нас не могут найтись активисты, которые это судоходство приостановят? Казаки наши кубанские могут выйти и блокировать», — допустил он.

Другой действенной мерой мог бы стать скоординированный вывод инвестиций российских банков из своих дочерних компаний на Украине, полагает он. Кошелев напомнил, что за 2016 год российские лица вложили в украинскую экономику 1,667 млрд долларов. Это составляет около 38% всех иностранных инвестиций Украины — при этом следует отметить, что, таким образом, по сравнению с 2015 годом инвестиции из России в Украину выросли в 2,5 раза.

«Мы вышли по инвестициям на Украину в 2016 году на первое место. При этом нам всё время объявляются санкции… Пора деньги из Украины уводить и перекрыть Керченский пролив», — заключил он.

Напомним, ранее спецпосланник Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов по урегулированию ситуации в Донбассе из-за «спора по кругу». Посол США на Украине Мари Йованович, в свою очередь, призвала Киев вернуть социальные выплаты жителям Донбасса, поскольку формально он считает его территорией Украины. Она также напомнила, что это не помощь, а «средства, которые люди заработали за десятки лет своей работы на государство».

На этом фоне Антон Геращенко внес в Верховную раду закон о «коллаборационистах», который после гипотетического «воссоединения» Украины и Донбасса коснётся тех, кто занимал те или иные должности в ДНР и ЛНР, организовывал мероприятия и информационные кампании в поддержку республик.

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко недавно заверил украинскую общественность, что в «обозримом будущем» в стране пройдут референдумы о вступлении в НАТО и по членству в ЕС, и «худшее для страны» уже осталось позади.