Анкара, 4 декабря, 2017, 22:14 — ИА Регнум. В середине ноября, после долгих переговоров, турецкие помидоры вернулись на российские прилавки. Однако уже спустя месяц после возобновления импорта Анкара обвинила Россию в проведении режима «скрытого эмбарго» и пригрозила прекратить поставки. Такие противоречия лишь отражают общее состояние экономических отношений между двумя странами, считают турецкие эксперты, опрошенные Deutsche Welle, в сегодняшней, 4 декабря, публикации.

sharonang Турецкие помидоры

В конце октября России и Турции удалось достичь «временного компромисса» в конфликте вокруг российского импорта турецких томатов. Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что профильные ведомства обеих сторон в предварительном порядке договорились о поставке в Россию 50 тысяч тонн турецких помидоров.

50 тысяч тонн — количество в масштабах турецкого экспорта томатов незначительное, учитывая, что его общий годовой объем составляет в среднем 500 тысяч тонн, 80% из которых Турция поставляла в Россию. Однако особое возмущение Турции вызвало даже не это. Камнем преткновения стало решение России самостоятельно выбирать поставщиков, число которых в конечном итоге сократилось с четырех до трех. Agrobay, Özaltin и Süral Seracilik — названия экспортеров, на которых пал российский выбор. Однако, выбранные Россией партнеры значительной роли в турецком экспорте не играют: их участие покрывает лишь 1% годового экспорта турецких томатов.

Изначально Анкара с требованиями согласилась, но позже обратилась к России с просьбой пересмотреть свое решение. Турецкие же экспортеры отреагировали на ситуацию более эмоционально и практически обвинили российскую сторону в проведении режима «скрытого эмбарго».

Председатель Ассоциации средиземноморских экспортеров Али Кавак и вовсе утверждает, что Россия выбрала «тактику сдерживания» в отношении Анкары.

«Объемы поставок за рубеж продукции этих трех компаний составляют лишь 1% от годового объема экспорта. В этом смысле они не являются потенциальными экспортерами. Так что нам — людям, работающим в этом секторе, — непонятно решение России», — заявляет Кавак.

Председатель Ассоциации экспортеров Стамбула Латиф Юнал в интервью DW выразил общую обеспокоенность всех турецких экспортных компаний действиями России, а также надежду на то, что в конечном итоге Россия изменит свое решение. «Пока Москва и Анкара стремились урегулировать кризис в своих отношениях, помидоры превратились в политический символ и политическую жертву», — отмечает Юнал.

Эксперт также уверен, что турецкие власти должны занять принципиальную позицию по данному вопросу. Россия, по его словам, играет значительную роль в турецком экспорте овощей и фруктов, поэтому Анкара никак не может игнорировать происходящее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва ввела продовольственное эмбарго в отношении Турции после инцидента со сбитым ею российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года. После официальных извинений, принесенных турецкой стороной, практически все ограничения были постепенно сняты.