Нижний Новгород, 4 декабря, 2017, 22:36 — ИА Регнум. На встрече со СМИ округа полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич ответил на множество вопросов, подводя итоги уходящему 2017 году. Как сообщает ИА REGNUM, в числе прочего Бабич прокомментировал и появившуюся ранее информацию об объединении регионов, в частности, Татарии и Башкирии, и что полпреду предстоит этим заняться.

Kremlin.ru Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе, Михаил Бабич

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Заметив, что ответственность за процесс объединения двух национальных республик на полпреда возложил один из telegram-блогеров, Бабич отметил:

«Поэтому будем считать, что это его фантазии».

При этом полпред напомнил, что примеры объединения в истории РФ уже были, и положительные, и будут обсуждаться в дальнейшем неоднократно.

«Практика показала, что положительный эффект получен: и бюджетный, и социальный. Те риски, о которых говорилось, не нашли под собой основания», — заключил полпред президента в ПФО.

Он добавил, что регионам необходимо дать толчок для развития, но точно не за счет объединения Татарии и Башкирии.

«Всегда любое укрупнение происходит по принципу присоединения слабого к сильному. Когда же речь идет про два крупных мощных региона, то в этом никакого смысла нет», — полагает Бабич.

Напомним, еще в 2007 году вице-премьер Дмитрий Козак предложил сформировать из субъектов РФ 10 макрорегионов, для которых федеральный центр определил бы экономическую специализацию — сырьевую, промышленную или аграрно-индустриальную. Однако тогда от этой идеи отказались. В апреле 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила объединить ряд российских регионов, не уточняя какие именно «слабые» субъекты нуждаются в объединении с сильными регионами. «Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — сказала она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе выступления на Общероссийском гражданском форуме 25 ноября 2017 глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил создать в Росси несколько агломераций. В частности, он предложил объединить Казань, Ульяновск и Самару. Кудрин считает, что последствиями таких действий станет децентрализация власти и перспектива роста экономики.

«Такие крупные центры могли бы стать образом будущего России. Сегодня тенденции инновационного развития прямо связаны с численностью населения. Пропорционально численности растет производительность», — пояснил председатель ЦСР.