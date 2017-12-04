Киев, 4 декабря, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и торговли Украины призвало парламент не принимать законопроект №7206 «Покупай украинское, плати украинцам». Документ предусматривает внесение изменений в законы о поддержке малого и среднего бизнеса, о внешнеэкономической деятельности и о публичных закупках.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В частности, законопроект вводит обязательное применение понятий «приведенная цена» с учетом местной составляющей, которая требует дополнительного предоставления 23 документов и справок; и «неспециализированные закупки» — перечень товаров, для которых единым критерием оценки будет цена. При этом недобросовестный участник тендера может быть лишен права принимать участие в торгах на 90 дней.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов отметил, что выступает против популизма и «попыток создать новую схему дерибана бюджета». По его словам, законопроект содержит ряд дискриминационных нововведений, которые создадут благоприятную среду для коррупции и удорожания товаров при госзакупках на более чем 40%.

«Красивое название маскирует целый ряд вредных инициатив, согласно которым в любом тендере заказчик будет обязан переплатить до 43% за товар, который по сложной формуле определен кем-то как «отечественный». Почему это плохо: 1) конечно, это прямое нарушение соглашения об Ассоциации и ВТО (что подтвердил официальным письмом European Union in Ukraine); 2) это создает большие коррупционные риски — для подтверждения «отечественности» надо собрать минимум 23 справки. Само по себе это сверхмощный барьер ограничения участия в торгах. Конечно, каждую справку или ускорение ее выдачи можно «продавать» — profit для инициаторов идеи», — написал Нефёдов.

По его словам, пока неизвестно, какие предприятия или отрасли выиграют от нововведения. «…Или это классическая поддержка ЗАЗов и «Ланос», которые почему-то за двадцать лет так и не стали «Мерседесами», — пояснил замминистра.

В свою очередь, депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал законопроект «реактивным двигателем» для экономики.

«Хрестоматийный пример по Киеву. Почти два миллиарда гривен на приобретение трамваев выиграла польская фирма. Украинская фирма из Львова проиграла в тендере с разницей в тысячу гривен. Эти средства пошли польским производителям, а мы сидим и ждем международных кредитов. Если мы так налево-направо будем раздавать заказы — мы никогда не будем богатыми. Украинские деньги налогоплательщиков должны работать на украинцев», — сказал Ляшко, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он отметил, что против законопроекта выступили те, «кто привык торговать национальными интересами Украины».

«А мы хотим торговать украинской продукцией, а не сырьем. Чтобы наш национальный производитель зарабатывал деньги, платил зарплату украинцам и создавал рабочие места», — добавил Ляшко.

Кроме того, президент Украинской ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах напомнил, что сегодня минимум 65−70% основных фондов государства морально и физически изношены, начиная с подвижного состава и заканчивая ЖКХ.

«Если мы отведем достойное место в этих сферах национальной промышленности, всему тому научно-техническому потенциалу, который есть в Украине, превратимся из субъекта международных отношений в объект. Превращение в объект, который зависит по всем направлениям своей деятельности от внешних факторов, недопустимо в контексте национальной безопасности», — сказал Кинах.

При этом председатель комитета Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что принятие документа позволит национальному товаропроизводителю получить 25%-ное ценовое преимущество перед иностранными конкурентами. Он напомнил, что в Европе практически отсутствует практика проведения тендеров по ценовому критерию. К примеру, во Франции, Великобритании и Голландии — это менее 10% публичных закупок, в Германии и Австрии — лишь каждая вторая закупка, поскольку там действует многофакторная модель закупок.

Галасюк подчеркнул, что предложенная модель оценки тендерных предложений соответствует международным обязательствам Украины в рамках ВТО и Соглашения о зоне свободной торговли Украины с ЕС (DCFTA). По его словам, модель госзакупок подпадает под исключение из общих правил как мера макрофинансовой и макроэкономической стабилизации, которая принимается страной в условиях внешнеполитической и военной агрессии, критического дефицита платежного баланса и угроз экономической безопасности.

Как сообщалось ранее, 14 ноября проект закона №7206 включили в повестку дня седьмой сессии Рады. Это решение поддержали 228 депутатов. Ожидается, что принятие законопроекта №7206 «Покупай украинское, плати украинцам» придаст более 1% к росту ВВП, сократит безработицу на 0,4 п.п. и импорт на 4,4 п.п. Предполагается, что нововведения положительно отразятся на торговом балансе, промышленном производстве и доходах украинцев.

Напомним, в США, согласно федеральному законодательству, госучреждения должны отдавать предпочтение продукции, содержащей не менее 50% местной составляющей. При этом предусматривается предоставление 6−12% ценового преимущества для национальных производителей при выборе между ними и иностранным участниками тендера.