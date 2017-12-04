Степанакерт, 4 декабря, 2017, 20:08 — ИА Регнум. Прибывший 1 декабря с рабочим визитом в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику (НКР)) президент Армении Серж Саргсян в рамках взаимодействия двух армянских республик сегодня в сопровождении президента Арцаха Бако Саакяна посетил учебный центр «Аспарез».

president.am Президенты Армении и Нагорного Карабаха наблюдают за совместными военными учениями

Как сообщает пресс-служба главы Армении, президентам были представлены тактико-технические характеристики и назначение новой военной техники армянского производства, после чего президенты с наблюдательской вышки проследили за ходом ее применения.

Президент Армении вручил поощрительные подарки наиболее отличившимся в службе военнослужащим, затем в центральной и восточной частях республики присутствовал на церемониях открытия новых казарм и воинского клуба.

В Степанакерте президенты двух армянских республик, по случаю 120-летия со дня рождения маршала Ованнеса Баграмяна, возложили цветы к памятнику великого полководца, воздав дань уважения его памяти.

2 декабря в рамках взаимодействия вооружённых сил двух армянских республик президент Серж Саргсян вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном, министрами обороны Армении и Арцаха и представителями высшего командного состава вооружённых сил наблюдал за учениями, проведёнными сводной воинской группой Армии обороны в юго-восточной части Нагорно-Карабахской Республики, вручил поощрения наиболее отличившимся в службе военнослужащим.

В тот же день президент Армении присутствовал в одной из частей на открытии нового здания столовой, а в другой части — казармы и многоквартирного жилого дома для военнослужащих. За добросовестную и отличную службу он наградил лучших офицеров воинской части, контрактников и военнослужащих срочной службы.

«Для прочной защиты необходимы усилия, энергия, усердный труд, которые в конце концов каждого из нас приводят к высокому профессионализму. Современные вооружённые силы — это не только современные вооружения. Это также означат способность применять эти вооружения своевременно и на полную мощность. Я благодарен вам. Сегодняшние учения доказали вашу способность.

Поверьте, что вы этим отвечаете всем тем, кто хочет отнять у нас нашу родину, кто пытается показать себя сильными и урвать от нас что-нибудь. Народы могут защитить свою родину, если в них доминируют люди вашего типа. Мы можем и будем защищать свою границу, мы можем и будем защищать нашу родину. Хочу выразить благодарность вашим родителям, вашим учителям, всем тем, кто внёс вой вклад в дело вашего становления», — сказал президент Саргсян.