Волгоград, 4 декабря, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Недавно в Волгограде на 82-м году ушёл из жизни легендарный пожарный, полковник МЧС Игорь Журавлев. 35 лет назад он спас при пожаре Волжскую ГЭС от разрушения.

ГУ МЧС России по Волгоградской области Игорь Журавлев

О последствиях от той ужасной аварии даже трудно говорить. Несомненно, очень большая часть города оказалась бы накрыта водой! Но и не это самое страшное. В результате аварии могла бы разразиться крупная экологическая катастрофа. Автору материала приходилось встречаться с Игорем Яковлевичем в 2009 году. Именно ему полковник впервые полностью рассказал о происшедшем, так, как это было на самом деле. Ведь в советской прессе это чрезвычайное происшествие освещалось весьма скупо.

Это было в марте 1982 года, — вспоминал тогда 74-летний ветеран пожарного дела. — Я работал в оперативной службе заместителем начальника службы тушения. Накануне сменился с дежурства и уехал домой. Вдруг в 4-м часу утра мне звонят: «Срочно приезжай на работу — пожар на ГЭС!»

Когда подъехали в Волжской гидроэлектростанции, там уже находились расчёты частей близлежащих районов Волгограда, а также почти все расчёты г. Волжского, более десяти машин. Вокруг царила паника. Собралось всё начальство — и ГЭС, и пожарных. Но никто не мог понять, где точно горит, так как машинное отделение было полностью задымлено, а оно представляет собой громадное помещение с футбольное поле!

Наконец, выяснили, что горит в районе 4-й секции подстанции постоянного тока. В результате замыкания повысилось давление в аппаратуре, и произошёл взрыв. Именно из-за взрыва вспыхнуло машинное масло, разлившееся на большой площади. Однако автоматическая система пожаротушения не сработала, и нужно было вручную закрыть несколько задвижек на трубопроводе, откуда выливалось масло. А они находились в самой нижней секции машинного отделения — в своеобразном полуэтаже высотой чуть более метра. Причём из-за суматохи никто не мог объяснить, где же находится нужная задвижка. Необходимо было действовать немедленно, ибо, по мнению специалистов, дальнейшее повреждение подстанции грозило повлечь целую цепь аварий.

Но хуже всего то, что выяснилась ещё одна ужасающая подробность: на ГЭС находятся фарфоровые колбы с десятками килограммов ртути, и под воздействием огня они, без сомнения, лопнут. Тогда уже — помимо техногенной — не избежать и экологической катастрофы: часть ртути непременно выльется в Волгу, а часть испарится…

***

Однако войти внутрь горящего ада — значит, почти наверняка погибнуть, так как всё оборудование находилось под высоким напряжением. Надо было отключить ток, но руководство ГЭС, оказывается, было не вправе это решать.

Позвонили в Москву. Оттуда ответ: ни в коем случае! Мол, гидроэлектростанция подключена к единой энергетической системе страны, и её отключение приведёт к серьёзным технологическим сбоям. Столичные чиновники оптимистично добавили: «За наградами не постоим!» Что и говорить, в советское время так решались многие вопросы: пусть погибнут люди, а техника останется цела! Хотя было бы интересно послать тех начальников самих предотвращать страшную катастрофу с обещанием наградить посмертно самыми высокими наградами, ну и одарить посмертной славой…

Вот тогда полковник Журавлёв решил принять огонь на себя. Однако помочь ему мог лишь 30-летний опыт пожарного и знание основ практически любых технологических процессов. Впрочем, нужны были ещё люди, которые «прикрыли» бы командира. На помощь вызывались два добровольца. Все надели противогазы и отправились в бушующие пламенем помещения.

***

… По крутой лестнице пришлось в кромешной темноте спускаться в самое «подполье» электростанции. Мощные фонари не пробивали толщу дыма дальше десяти сантиметров! Радиосвязь не работала из-за мощного электрического поля ГЭС, и пожарным пришлось тянуть за собой телефонный кабель.

Тем временем пожар набирал обороты. От жары стал отлетать защитный слой железобетонных перекрытий, деформировалась громадная металлическая балка. Ещё немного и пламя подберётся к силовым кабелям — нервам ГЭС. Из-за этого станция остановилась бы, и катастрофа была неизбежна. Для всего Волгоградского региона. Часы показывали 5.13, и напряжение достигло пика.

Пожарные прошагали вниз 13 метров, затем продолжили путь по полуэтажному тоннелю, перекрывая все задвижки, какие попадались. Наконец, вылезли с другого конца тоннеля, но… пожар продолжался!

Позже выяснилось, что из-за дыма не удалось заметить одну задвижку, находившуюся в самом углу помещения. Журавлёв потребовал: покажите мне схему помещений! И главный инженер ГЭС прямо на стене нарисовал, что и где расположено. Теперь Журавлёв должен был вновь идти вниз с другим звеном.

Полковник вновь шагнул к двери, за которой бушевало пламя. Увы, войти практически было невозможно из-за высоких температур! На помощь кинулся сначала старший лейтенант Владимир Александрин с брандспойтом, затем к нему присоединились Николай Тихонов и Валерий Егоров. Точно направленными струями воды они старались обезопасить командира и отсечь подползавшее к оборудованию пламя.

Ещё 2 с лишним часа огнеборцы воевали с пожаром. За это время Игорь Яковлевич 7(!) раз с риском для жизни спускался вниз по лестнице в смертельную преисподнюю. И в 8.27 минут пожар был потушен.

Я был страшно уставший и весь чёрный от копоти, — закончил свой рассказ Журавлёв. Стресс был неимоверный!

Вернуться же домой он сумел лишь через сутки. Отдохнул и вновь на работу, как ни в чём не бывало.

***

Однако позже история с той аварией на ГЭС чуть не закончилась весьма некрасиво. Всех наиболее отличившихся при пожаре наградили медалью «За отвагу при пожаре». А вот вместо Журавлёва к награде хотели предоставить… его начальство. Лишь благодаря вмешательству местных журналистов удалось восстановить справедливость. И Игоря Яковлевича наградили боевым (!) орденом Красного звезды, что для мирного времени является большим исключением. Медаль же «За отвагу» он получал раньше.

Кто есть кто

Игорь Журавлев родился в селе Среднебелое Ивановского района Амурской области. Затем его семья переселилась в Сталинград. Игорь Журавлев пережил немецкую оккупацию. Позже окончил школу и поступил во Львовское пожарно-техническое училище, по распределению вновь вернулся в Сталинград.

Здесь он начала службу должности инспектора госпожнадзора, затем стал начальником караула. Позже был оперативным дежурным, работал заместителем начальника пожарной части №13 города Волжского. На пенсию Журавлёв вышел с должности заместителя начальника службы пожаротушения в звании «подполковник внутренней службы». Но и после этого продолжал трудиться в государственной противопожарной службе и только в ноябре 2012 года ушёл на заслуженный отдых.

Игорь Яковлевич неоднократно принимал участие в ликвидации многих сложных и крупных пожаров, и не раз спасал жизни людей. «Я всегда шёл вперёд, но превыше всего для меня была и есть человеческая жизнь», — говорил он.

Также за свою службу Журавлёв был удостоен медалями «За безупречную службу» всех степеней, «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия В.И.Ленина», «Ветеран труда» и многими другими ведомственными наградами.