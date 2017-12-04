Эдинбург, Великобритания, 4 декабря, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Первый минист Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что регион вслед за Северной Ирландией намерен добиваться «особого соглашения» с ЕС, фактически означающего автономию от Лондона, передает Reuters.

Calum Hutchinson Флаг Шотландии

«Если одна часть Соединенного Королевства может сохранить особое регулирование с Европейским союзом и эффективно оставаться на едином рынке, — что является отличным решением для Северной Ирландии, — то, безусловно, нет никаких причин, почему другие этого не могут», — заявила Стерджен.

Ранее представители правительства Ирландии заявили, что Лондон не только пошел на компромисс с Дублином по вопросам морской границы Ирландии и Великобритании, но и согласился рассмотреть вопрос «особого регулирования» Северной Ирландии с ЕС.

Многие политики Северной Ирландии уже отреагировали на данную новость с энтузиазмом, однако нашлись и противники автономии.

Так, лидер союзников Терезы Мэй в Северной Ирландии, Демократической юнионистской партии (DUP) Арлин Фостер считает, что регион «должен покинуть Европейский союз на тех же условиях, что и остальная часть Соединенного Королевства» — во избежание «компрометации… экономической и конституционной целостности Великобритании».