Астана, 4 декабря, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», сообщили 4 декабря в пресс-службе главы республики.

Assembly.kz Насурлтан Назарбаев

«Текст Закона публикуется в печати», — отметили на сайте Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2017 года правительство Казахстана утвердило законопроект «О республиканском бюджете на 2018−2020 годы».

В рамках нового бюджета планируется, что в 2018 году доходы от продажи нефтепродуктов вырастут на 19,3%. Однако доходы от продажи нефти сократятся из-за корректировки цен на баррель.

Общие расходы республиканского бюджета в 2018 году составят 218 трлн тенге (1,62 трлн рублей), при этом 44,5% бюджета будет направлено на социальные гарантии.

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При расчете бюджета учитывался плавающий курс тенге, а бюджет на 2018−2020 годы рассчитывался с учетом 340 тенге за доллар.