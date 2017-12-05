Новы-Сонч, Польша, 5 декабря, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Судебные баталии, развернувшиеся вокруг истории одного из командиров антикоммунистического подполья в послевоенной Польше Юзефа Кураша с позывным Огонь, служат ярким примером горячей точки истории, сохранившейся еще со временем Второй мировой войны. О судьбе расследования и истории мятежного польского офицера рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Юзеф Кураш

Юзеф Кураш, польский унтер-офицер, командир партизанского отряда, сражавшегося против немецких захватчиков, прошел всю войну, действовал на оккупированной территории, координируя свои действия с советскими партизанами. После того как фашисты убили его жену и ребенка, взял себе позывной Огонь. После войны, не найдя общего языка с новыми властями Польши, организовал вооруженное сопротивление, убив немало невинных людей. Особенно пострадали от действий его банды словаки, проживавшие на территории Польши.

Теперь его сын, Збигнев Кураш, требует компенсации в размере миллион злотых и 50 000 злотых на поминовение своего отца как пострадавшего от коммунистов. Против его заявления выступили представители товарищества словаков Польши, назвав открывающийся судебный процесс по заявлению Збигнева Кураша аморальным. Таким образом, если Огня попытаются чествовать исключительно как польского героя сопротивления, словацкая община вполне может напомнить и о его послевоенных преступлениях.

О том, как разворачивается противостояние вокруг неоднозначной фигуры Кураша, читайте в статье: «Огонь» разжигает старый пожар между Польшей и Словакией?

Обратите также внимание на другие статьи Станислава Стремидловского об истории и современности Польши.