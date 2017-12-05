Киев, 5 декабря, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Письмо к патриарху Кириллу от раскольничьего лжепатриарха Филарета, учредившего так называемую Православную церковь Киевского патриархата, ставит важные вопросы о возможности покаяния и возвращения отпавших от Московской патриархии украинских раскольников. Можно ли однозначно оценить вероятность такого развития событий, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Cerkva.info Патриарх Филарет

Преодоление раскола, в который впала часть украинской церкви под флагом получения автокефалии от Москвы, очевидно, явилось бы делом благим и правильным. К сожалению, на данный момент никто не может быть уверен, что этот процесс будет совершенно гладким. Ведь письмо находящегося в статусе отщепенца с 1997 года Филарета содержит несколько неувязок, еще более усилившихся после пресс-конференции, на которой он отвечал на вопросы о дальнейшей судьбе Украинской православной церкви.

Практически в его речи противостоят друг другу два основных тезиса: покаяние и автокефалия. Заявляя, что в вопросах об автокефалии он отступать не намерен, Филарет тем временем ставит под сомнение свой тезис о покаянии. Просьба же к Московской патриархии простить его и восстановить в церковном общении предполагает искреннее согласие с тем, что Украина является канонической территорией Московского патриархата. Мало того, Московский патриархат не считает прихожан УПЦ какими-то «неправильными» христианами. Разногласия существуют лишь по поводу их предстоятелей, пошедших на поводу у радикализирующихся политических сил.

Найдет ли в себе мужество УПЦ пройти до конца путь преодоления раскола, читайте в статье: Кто в Киеве не дает снять анафему с патриарха Филарета

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