Москва, 4 декабря, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы 4 декабря попросил вынести ему оправдательный приговор, а также направить в СК материалы для проверки в отношении главы «Роснефти» Игоря Сечина на предмет дачи ложных показаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

В ходе сегодняшних прений в суде Алексей Улюкаев заявил, что по итогам процесса пришёл к заключению, что против него была проведена спланированная провокация, в которой были задействованы Игорь Сечин и экс-глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов.

«Почему же Сечин не появился в суде? Очевидно потому, что боялся ответственности за дачу ложных показаний», — заявил Улюкаев.

Сам экс-глава Минэкономразвития заявления в Следственный комитет писать не стал, он попросил суд постановить вернуть материалы дела следствию для проверки ложности показаний Сечина и Феоктистова.

Ранее в ходе заседания гособвинение запросило для Алексея Улюкаева 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении строгого режима. Кроме этого, прокурор потребовал назначить подсудимому штраф в размере 500 млн рублей, а также запретить Алексею Улюкаеву заниматься профессиональной деятельностью на 10 лет и лишить его звания почётного экономиста.

ИА REGNUM вело текстовую трансляцию из зала Замоскворецкого суда.