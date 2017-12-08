Санкт-Петербург, 8 декабря, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 25 ноября СНК издал декрет о том, что все машины сельскохозяйственного назначения, как изготовляющиеся внутри страны, так и ввозимые из-за границы, переходят в монопольное распоряжение государства.

Трактор

Декретом СНК упразднены Государственный дворянский земельный банк и Крестьянский поземельный банк.

Согласно решению ВЦИК, Совнарком назначил Калегаева (левый с.-р.) народным комиссаром земледелия.

На заседании ВЦИК происходят прения по докладу Каменева о мирных переговорах, в результате которых большинством против двух при двухвоздержавшихся работа делегации была одобрена. Принято воззвание к народам всего мира, в котором всех призывают поддержать требования русской революции и заставить свои правительства также принять их.

Под Белгородом, недалеко от Харькова, отряд петроградских революционных матросов, рабочих и солдат (комиссар Павлуновский) встретился с отрядом корниловцев, насчитывающим около 3—4 тысяч человек, главным образом юнкеров и офицеров. Произошел бой, в результате которого один эшелон корниловцев разбит.

«Армия и Флот» о событиях, предшествовавших бою, сообщает:

«Ударники, прибыв в Сумы (Харьковской губ.), предъявили подложный приказ Могилевского ВРК о переброске их на Кавказский фронт по маршруту… через пункты, не имевшие больших гарнизонов, и по подозрительно удлиненному маршруту — и потребовали пропуска их через Белгород. Революционный штаб Белгорода предложил ударникам сдать оружие и вернуться обратно на фронт. Соглашения достигнуто не было, и, чтобы понудить начавшего колебаться противника, ревштаб, воспользовавшись подкреплением прибывших петроградских войск, перешел в наступление…»

ВРК 3-й армии (Западный фронт) помогает крестьянским советам в районе расположения армии проводить в жизнь декрет о земле.

Крестьянин на пашне

Вступил в должность главнокомандующего Западным фронтом Мясников, избранный фронтовым съездом.

Командующий 7-й армией генерал Цитович издал приказ, в котором называет выборное начало в армии «нелепостью, осужденною историей всех стран, народов и времен», и заявляет, что не допустит его проведения в своей армии, так как он не желает «разрушать армию своими руками».

На заседании Петроградского ВРК делегация Союза казачьих войск, заявляя о своем нейтралитете, просит разрешения отправить казачьи части на Дон. Делегация заверяет ВРК в нежелании казачества утверждать свое влияние за пределами Дона. Заслушан доклад Антонова-Овсеенко о казачьем движении в Приуралье и Сибири. Постановлено требовать у Ставки срочной отправки войск на юг; послать агитаторов на Дон; послать комиссаров в Гомель и Брянск для подготовки войск к выступлению; в Сибирь отправить войска с Северного фронта и матросско-красногвардейский отряд численностью 400 человек.

Общее число комиссаров ВРК, разосланных по России, — 644. Число комиссаров по некоторым губерниям достигает 40—50 чел. Большинство комиссаров — рабочие петроградских заводов; меньшая часть — солдаты и матросы.

ВРК предложил штабу Красной гвардии закрыть помещение сената и установить у входа охрану.

Объявлены перевыборы исполнительного комитета Петроградского совета р. и с. депутатов.

На заседании ЦИК 1-го созыва выяснилось, что из его средств выдано разным лицам и учреждениям 94 тысячи руб., «хотя якобы и с санкции президиума, но в протоколе никаких указаний об этом не имеется».

На IV областной съезд советов р. и с. депутатов Финляндии в Гельсингфорсе съехалось 112 человек, из которых 80 большевиков, остальные — левые с.-р. Председатели областного исполнительного комитета Смилга и Торгушин сделали доклад о работе комитета. Работу комитета съезд единогласно одобрил.

Переизбранный по инициативе рабочих и солдат Совет Вятки на первом заседании принял резолюцию о признании решений II съезда Советов и о переходе власти в губернии в руки советов. На требование Совета сложить власть местный «Верховный совет» ответил отказом. Тогда Совет рабочих депутатов назначил на 1 декабря вооруженную демонстрацию.

Всероссийский съезд Совета почтово-телеграфных служащих в Нижнем Новгороде большинством 52 против 8 при 4 воздержавшихся принял резолюцию о непризнании власти СНК, требовании однородно-социалистического правительства от н. с. до б-ков, полноты власти Учредительного собрания, неприкосновенности и тайны почтовых сношений, невмешательства СНК и ВРК в дела п.-т. ведомства и т. д. В противном случае Совету поручается объявить всероссийскую почтово-телеграфную забастовку.

Телеграф

Собрание фабрикантов и заводчиков в Самаре постановило считать декрет о рабочем контроле неприемлемым и принять меры к удержанию производства в руках предпринимателей, не прибегая, однако, к локауту или саботажу.

Генеральный секретариат Украинской центральной рады решил выпустить деньги и бумажные боны. Фондом обеспечения намечены доходы земств и городов, сахарное производство и процентные бумаги.

Принимая делегацию черноморских моряков, генерал Каледин (в Новочеркасске) заявил протест против вмешательства Черноморского флота во внутренние дела Дона. Его помощник генерал Богаевский заявил матросам: «Если вы приходите с камнем за пазухой, то знайте, что у нас шашки еще не притупились».

В Ростове на Дону состоялось торжественное заседание совета по случаю приезда черноморских моряков, закончившееся в полночь. В два часа ночи здание Совета было окружено отрядом юнкеров и разгромлено. Четыре дежурных члена Совета были убиты. Одновременно было произведено нападение на помещение городского комитета РСДРП (б).

Бюро по организации союза неказачьего населения Кубанской, Донской и Терской областей (Екатеринодар) постановило созвать 18 декабря съезд неказачьего населения для организации союза и самоуправления, имеющего целью борьбу с насилием и захватническими тенденциями казачьей верхушки края.

Генеральный секретариат Украинской центральной рады отказал Крыленко в его просьбе пропустить революционные войска через Украину на Дон для подавления корниловско-калединского мятежа и задержать казачьи части на Украине. Секретариат мотивирует свой отказ тем, что не видит «необходимости в разрешении конфликтов с донским правительством вооруженной силой».

Генеральный секретарь по военным делам Центральной рады Петлюра приказал 15-му украинскому полку занять Бердичев, мотивируя это происходящими там беспорядками и предполагающейся отправкой казачьих частей на Дон для поддержки Каледина и Корнилова. В связи с этим ВРК Юго-Западного фронта (Бердичев) воспретил всякое передвижение частей без его ведома. Решено также согласовать этот вопрос с Радой.

Симон Петлюра

В Киеве на конференции «чешско-славянской СДРП в России» (присутствует 71 делегат) принята резолюция, в которой конференция призывает мировой пролетариат поддержать шаги русского правительства, направленные к миру, и повернуть штыки против своих буржуазных правительств. Соответствующее воззвание выпущено 64 делегатами конференции (военнопленными чехами) к чешским и словацким рабочим и солдатам Австро-Венгрии.

Тело генерала Духонина доставлено в Киев семье покойного. Городская дума, по предложению правых с.-р., почтила память Духонина стоя.

Жордания на заседании Тифлисского Совета заявил, что вечером Шаумян и его товарищи опять запросили Сталина о возможности выступления гарнизона. Запрос заканчивается словами: «Ждем у аппарата вашего ответа». Получен ли был ответ и какой — не сообщается.

«Когда мы узнали о посылке этих телеграмм, стало ясно, что в Тифлисе подготавливается вооруженное выступление. Ввиду этого бюро исполнительного комитета приняло меры к предотвращению его».

На Московской общегородской конференции РСДРП (б) выступал с докладом Пятницкий, осуждающий вышедших из ЦК за то, что они не предупредили о своих намерениях своих избирателей (т. е. МК — в отношении Рыкова, Милютина, Ногина). С ответом от имени ушедших из ЦК выступил Милютин, заявивший, что их поступок не может поколебать массовой организации, что «толки о расколе — плод фантазии», что предварительно сговориться не было времени и т. д. Он зачитывает заявление от имени ушедших с требованием созыва экстренного партийного съезда для решения вопроса о тактике партии. В результате прений резолюция о переходе к очередным делам собрала 8 голосов, резолюция, осуждающая вышедших (Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин, Ногин), — 99 голосов.