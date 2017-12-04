Санкт-Петербург, 4 декабря, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Проект закона «О развитии Арктической зоны РФ» требует серьезной доработки. Эту мысль сегодня, 4 декабря, озвучили главы нескольких арктических регионов России в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Марина Ковтун

Создание арктического законодательства — масштабная задача, которая потребует усилий многих ведомств. В этом уверен Виктор Зубарев, депутат Государственной думы РФ, представитель Красноярского края.

«Среди множества вопросов, которые нужно урегулировать, нам необходимо на законодательном уровне согласовать усилия регионов по своему развитию, отрегулировать алгоритм государственно-частного партнерства при реализации проектов в Арктике, — перечислил некоторые проблемы Виктор Зубарев. — Пора всерьез задуматься и о создании единого федерального интегратора развития арктических территорий в виде отдельного института, этот вопрос мы в рамках форума должны пообсуждать».

Отметив, что развитие Арктики невозможно без Северного морского пути, Виктор Зубарев внес предложение рассматривать арктический водный маршрут как территорию опережающего развития, что позволит упростить его развитие.

Необходимость перехода от точечных решений в Арктике к формированию целостной арктической госпрограммы признают представители федеральных и региональных властей. В течение нескольких лет Федеральное собрание России работает над масштабным законопроектом «О развитии Арктической зоны РФ», в ноябре 2017 года проект документа был представлен на широкое обсуждение. Однако вместо Арктического кодекса, охватывающего все стороны жизни за Полярным кругом, Минэкономразвития создало инструкцию по созданию опорных зон развития АЗРФ.

Читайте также: Закон об Арктике: вместо «Арктического кодекса» — ставка на опорные зоны

Из числа региональных руководителей главным критиком документа стала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания 4 декабря она продолжила приводить аргументы против основных положений законопроекта.

Согласно обсуждаемому документу, проекты, входящие в заявку опорной зоны, делятся на якорные и сопровождающие. Основным отличием якорного проекта выбрана его стоимость — свыше 100 млрд рублей.

«По критериям отнесения проектов к якорным и неякорным в Кольскую опорную зону может не войти проект Мурманского транспортного узла, — сообщила Марина Ковтун. — Проект, реализация которого уже ведётся на территории Мурманской области, включает несколько проектов, которыми заведует не одно, а несколько разных юридических лиц. Стоимость каждого проекта в отдельности не превышает 100 млрд рублей, поэтому важнейший для региона транспортный узел не может считаться якорным».

С этой претензией согласился и Александр Цыбульский — врио губернатора Ненецкого автономного округа, который до своего назначения на этот пост исполнял обязанности замглавы Минэкономразвития и работал над идеей создания опорных зон.

«Не знаю, как мои коллеги оценили эти 100 миллиардов. «Якорность» проекта для разных субъектов может по-разному стоить, и оценивать его важность для региона нужно не через общую стоимость, а через социально-экономические последствия», — добавил Цыбульский.

Также обсуждаемый законопроект не содержит пункта о социальной защите населения российской Арктики. Глава Мурманской области подчеркнула, что без повышения уровня жизни северян невозможно полноценное развитие макрорегиона, и в качестве примера привела проект федеральной программы по привлечению молодых врачей к работе на Севере «Арктический доктор», которая недавно была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Марина Ковтун особо отметила важность взаимодействия законодателей с властями арктических регионов, которое на данный момент практически не наблюдается.

«Без нашего практического опыта хозяйствования в Арктике федеральное арктическое законодательство рискует стать неэффективным. В текущих геополитических условиях это недопустимо», — уверена Ковтун.

Читайте также: Ковтун рассказала Путину, когда в Заполярье выполнят майские указы

«Мы всё услышали и согласны с вами сотрудничать и дальше», — отреагировал на слова главы Заполярья Артур Чилингаров, депутат Госдумы, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Впрочем, мнения северных губернаторов о законе разделились: так, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин считает, что документ освещает важные вопросы по практической реализации проектов опорных зон.

«С нашей точки зрения, проект закона, при всех его недостатках, формирует возможность комплексного развития в формате опорных зон и решает проблемы отраслевого подхода к проектам. Обычно получается, что отдельно к пуговицам и рукавам вопросов нет, но в итоге костюм сидит не очень. Поэтому к новому документу мы относимся как к способу комплексного управления проектом», — сообщил Роман Копин.

Читайте также: Освоение Арктики может остаться лишь красивым лозунгом

По словам главы Чукотки, региону «повезло»: помимо Арктической зоны России, он входит в состав Дальневосточного федерального округа, где на практике реализуется закон о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) РФ. В законопроекте «О развитии Арктической зоны» тоже содержатся пункты о возможности особых преференций для якорных проектов.

Однако, как отметила губернатор Мурманской области, из текста нельзя сделать однозначный вывод, что же имеется в виду под «территорией с преференциальными условиями». Этого понятия нет ни в законе о ТОСЭР, ни в законе о свободном порте Владивосток. Поэтому составители проектов опорных зон пока не понимают, какие меры поддержки им могут быть оказаны.