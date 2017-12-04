Калуга, 4 декабря, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В Калужской области бывший начальник отдела охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района Город Людиново и Людиновский район признана судом виновной в халатности. Как сообщил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Ахрамеев, следствием и судом установлено, что в 2014 году соцработник дала незаконное указание подчиненным работникам подготовить положительное заключение отдела образования и проект постановления от имени главы администрации района о назначении местной жительницы опекуном девочки 2012 года рождения, мать которой умерла. При этом личное дело ребенка не соответствовало предъявляемым требованиям, так как отсутствовало медицинское заключение на ребенка.

George Hodan Суд

После передачи девочки в приёмную семью на возмездной основе, условия её жизни фактически не проверялись, а акты проверок составлялись формально: в семью либо не приходили, либо заранее сообщали о проверке и ребёнок на момент проверки отсутствовал.

Кроме того, в опеке бездействовали, когда стало известно о возникшей неприязни опекуна к ребенку и даже об избиении девочки. В итоге побои продолжались и в сентябре 2016 года девочка скончалась от травм.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, она лишена права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях образования.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Сосенский убил 15-летнего сына за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.