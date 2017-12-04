Из-за бездействия опеки Калужской области в приёмной семье убили ребёнка
Калуга, 4 декабря, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В Калужской области бывший начальник отдела охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района Город Людиново и Людиновский район признана судом виновной в халатности. Как сообщил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Дмитрий Ахрамеев, следствием и судом установлено, что в 2014 году соцработник дала незаконное указание подчиненным работникам подготовить положительное заключение отдела образования и проект постановления от имени главы администрации района о назначении местной жительницы опекуном девочки 2012 года рождения, мать которой умерла. При этом личное дело ребенка не соответствовало предъявляемым требованиям, так как отсутствовало медицинское заключение на ребенка.
После передачи девочки в приёмную семью на возмездной основе, условия её жизни фактически не проверялись, а акты проверок составлялись формально: в семью либо не приходили, либо заранее сообщали о проверке и ребёнок на момент проверки отсутствовал.
Кроме того, в опеке бездействовали, когда стало известно о возникшей неприязни опекуна к ребенку и даже об избиении девочки. В итоге побои продолжались и в сентябре 2016 года девочка скончалась от травм.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, она лишена права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях образования.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Сосенский убил 15-летнего сына за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.