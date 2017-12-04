Пхеньян, 5 декабря, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Последние испытания северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, судя по показанным ею характеристикам, подтвердили способность военных КНДР нанести ядерный удар практически по любой точке планеты. Как следует рассматривать это достижение в долгосрочной международной перспективе, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Sohu.com Запуск северокорейской баллистической ракеты

До полноценного уровня минимального ядерного сдерживания, обеспечивающего неприемлемый урон вероятному противнику, КНДР может развиваться около пяти лет. Но уже сейчас создавшееся положение заставляет задуматься о негативных последствиях, ожидающих международное сообщество в связи с расширением числа членов ядерного клуба.

Путь КНДР, проигнорировавшей усилия мирового сообщества, может стать соблазнительным для всех стран, которые испытывают те или иные дипломатические трудности и обладают достаточным технологическим запасом. Вместе с тем такого рода цепная реакция не сделает мир безопаснее. Развитие ядерной программы, например, Ирана потянет за собой в качестве противовеса реакцию Саудовской Аравии. Развитие событий по схеме «здесь, там и далее повсюду» может поставить мир на грань катастрофы, тем более в условиях быстро меняющейся международной обстановки, когда вчерашние союзники могут быстро превратиться в острейших конкурентов.

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