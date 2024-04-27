Ярославль, 16 апреля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославле «Славнефть-ЯНОС» начинает строительство комплекса замедленного коксования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом предприятии.

«Славнефть-ЯНОС» «Славнефть-ЯНОС»

Документация на первый этап проекта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Благодаря будущему комплексу предприятие полностью прекратит производство мазута. Показатели глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов превысят 99% и 70% соответственно. Строительные работы планируется завершить в 2024 году.

Реализация проекта пройдет в два этапа. На первом будет построена установка замедленного коксования, которая обеспечит переработку более 3,4 млн тонн тяжелых нефтяных фракций в год. На втором в эксплуатацию будут введены секции гидроочистки нафты и легкого газойля коксования. Они обеспечат производство сырья для бензина и дизельного топлива.

Проект получил поддержку Правительства Ярославской области, соглашение о реализации проекта было подписано в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума. Вместе с ростом показателей эффективности выпуска топлива проект обеспечит дополнительное снижение воздействия производства на окружающую среду и создаст новые рабочие места.