Москва, 4 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум. 380 тысяч человек обратились в общественные приемные Председателя партии в ходе Недели приемов граждан в честь 16-летия «Единой России», сообщила журналистам председатель Комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан к Председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Флаг партии «Единая Россия»

Галина Карелова рассказала, что уже обработано 379 464 заявления.

«Для сравнения — в прошлом году, когда в честь Дня рождения Партии была организована декада приемов, в общественные приемные обратилось 318 265 человек. Безусловно, сказалось и увеличение числа дополнительных площадок, и больший выбор форм общения, предложенных в этом году», — заявила Галина Карелова.

Она отметила, что среди регионов наибольшее число обращений зафиксировано в Республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Пермском крае, где среди прочего использовали передвижные приемные в населенных пунктах и разнообразные интерактивные формы.

«Для нас было важно предоставить людям больше возможностей высказать свои проблемы, предложения, точку зрения на совершенствование законодательства, работу органов власти. Думаю, это получилось», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что в эти дни в регионах работал весь актив партии — в день рождения «Единой России» провел прием по личным вопросам Председатель партии председатель правительства Дмитрий Медведев.

«В течение недели вели приемы и.о. секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, секретари региональных отделений партии, 59 глав регионов — членов «Единой России», члены партии — сенаторы, председатели Законодательных собраний, представители органов муниципальных образований. депутаты всех уровней», — отметила Галина Карелова.

Именно в День рождения партии — 1 декабря — в общественные приемные обратилось более 142 тысяч человек, — рассказала Галина Карелова.

По ее словам, содержательно в первой тройке обращений — вопросы ЖКХ (32,7%), социального обеспечения (20,1%), обеспечения жильем (17,5%). Незначительно уменьшились по сравнению с 2016 годом обращений по ЖКХ (на 2,2%) и очевиден небольшой рост обращений (1,3%), связанных с трудоустройством.