Ленинградская область, 4 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ленинградской области 4 декабря во втором и третьем чтении утвердило региональный закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

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Доходы областного бюджета на 2018 год запланированы в объеме 103,3 млрд рублей, расходы — 109,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составит всего 6% от собственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ, он не должен превышать 15% от собственных доходов).

Порядка 57% бюджетных расходов Ленобласти в следующем году пойдет на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения.

Так, сфера образования Ленобласти в 2018 году получит финансирование в объеме 27 млрд рублей, здравоохранение — в размере 20,2 млрд рублей, на соцподдержку населения будет направлено 15,3 млрд рублей. Это три самые крупные статьи расходов бюджета-2018.

На развитие автомобильных дорог региона предусмотрено 7,4 млрд рублей (без учета средств федерального бюджета и переходящих остатков 2017 года), на финансирование ЖКХ и ТЭК — 6,5 млрд рублей. На адресную инвестиционную программу будет направлено около 8,5 млрд рублей.

В целом по 17 государственным программам региона распределено 93,5% расходов бюджета (102 млрд рублей).

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Как сообщил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, «все пожелания, поступившие во время всестороннего рассмотрения документа в рамках процедуры нулевого чтения, публичных слушаний с участием жителей Ленинградской области и профильных комиссий Законодательного собрания, частично уже нашли отражение в бюджете. Остальные будут учтены во время дальнейшей работы».

Главным бюджетным приоритетом для Ленинградской области остается выполнение «майских указов» президента России, заявляют в областном правительстве.

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