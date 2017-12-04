Ярославль, 4 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Советник мэра Ярославля Феликс Ходанович задолжал департаменту организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля 15,7 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении службы судебных приставов по Ярославской области. 2,5 года назад Кировский районный суд Ярославля удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с бывшего директора департамента организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля Феликса Ходановича ущерб, причиненный должностным преступлением, в размере 15,9 миллиона рублей.

Мэрия Ярославля

Ходанович, замещая должность директора департамента организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля, в период с октября по декабрь 2011 года подписал акты выполненных работ и справки об их стоимости по ремонту придворовых территорий и проездов к ним в Дзержинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах города. Как выяснил суд, Ходанович знал, что ремонтные работы не проводились. Следственным Комитетом Ярославской области в отношении Феликса Ходановича было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которое впоследствии было прекращено в связи с актом об амнистии.

Несмотря на это, прокурор Ярославля обратился с иском в суд о взыскании причиненного ущерба в бюджет города. Кировский районный суд Ярославля удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с Феликса Ходановича ущерб, причиненный должностным преступлением.

В сентябре 2015 судебные приставы получили исполнительный лист и с тех пор пытаются взыскать с Феликса Ходановича положенные миллионы. За 2 года сумма долга уменьшилась лишь на 200 тысяч рублей. Между тем Феликс Ходанович устроился работать советником мэра Ярославля на общественных началах. Насколько это поможет погашению долга — неизвестно, но судебные приставы арестовали гараж Ходановича. Приставы выставили его на продажу, но покупателей не нашлось. Следующим шагом «мытарей» станет предложение департаменту организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля взять себе гараж своего экс-директора в счет погашения долга.