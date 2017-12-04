Ярославль, 4 декабря, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы отрицательно относятся к планам повысить взносы на капитальный ремонт жилья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капремонт крыши в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2018 года могут повыситься взносы за капитальный ремонт жилья с 6,37 руб до 6,92 руб с квадратного метра. Это следует из пояснительной записки к проекту закона, внесенного в областную думу губернатором Дмитрием Мироновым.

«Надо изучить, как собираются деньги в этот фонд и разобраться с должниками. Затем изучить эффективность использования этих денег. Вот если бы использовали с умом взнос в 4 или 5 рублей, и нам не хватало бы денег, то тогда можно было бы говорит о повышении. А у меня большие сомнения, что фонд капремонт эффективно использует полученные средства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Василий Бобков («Единая Россия»).

Депутаты обращают внимание на то, что программа капремонта в этом году, вероятно, выполнена не будет, значит, деньги перейдут на следующий год.

«Коммунисты выступали с идеей не повышать взносы капремонта на 2017 год. И нам удалось их оставить в размере 6,37 с квадратного метра. Если я не ошибаюсь, то в фонде капремонта сейчас лежит неизрасходованными 1,5 миллиарда рублей. Зачем забирать у людей последние деньги и передавать фонду, который не научился их тратить?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев (КПРФ).

Депутат Ольга Секачева полагает, что люди в сельских районах не видят реального улучшения от работы фонда, а платить вынуждены наравне с жителями крупных городов.

«Если в городах что-то еще ремонтируется, то в сельской местности — крыши гниют и никому нет дела. Люди платят за капитальный ремонт и текущий, 3−4 вида ОДН, а власти все повышают и повышают тарифы», — говорит депутат Ольга Секачева («Справедливая Россия»).

Проект закона, внесенный губернатором предполагает отмену понятия «регионального стандарта», который сейчас утверждается областной думой. Именно отказ повысить региональный стандарт и привел к «заморозке» тарифов на капремонт в 2017 году. Народные избранники хотят оставить этот рычаг контроля.

«Считаю, что депутаты, как представители народа должны подхватывать проблемы «снизу» — от своих избирателей и облекать их в форму закона. Отстранять депутатов от решения вопроса капремонта, это лишаться парламентского и народного контроля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев (ПАРНАС).

Часть депутатов не стала комментировать законопроект, ссылаясь на то, что что они не успели с ним ознакомиться.