Москва, 4 декабря, 2017, 15:55 — ИА Регнум. На сырьевом рынке реализуется сценарий коррекции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«В принципе, так и должно было быть: инвесторы покупали на ожиданиях ноябрьского заседания ОПЕК, и когда оно завершилось вполне логичными решениями, начались продажи на фактах», — считает эксперт.

На текущий момент нет факторов, способных сдержать напор «медведей». В то же время стоит отметить, что продажи не носят лавинообразного характера: цены снижаются в поисках точки равновесия.

«Баррель североморского сорта нефти Brent 4 декабря стоит $63,27 (-0,7%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $57,71 (-1,2%)», — привела цифры Бодрова.

До завтрашнего дня, когда на рынок поступит обновленная информация по запасам нефти и нефтепродуктов от API, нефть может сползать вниз.

«Информация от Baker Hughes уже учтена в ценах на нефть, хотя реакции могли бы быть и более выраженными. К 1 декабря численность буровых установок в США увеличилась на шесть штук и составила 929. Из них на четыре выросло количество буровых на газовых месторождениях, на два — на нефтяных», — пояснила эксперт.

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