Москва, 4 декабря, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Российский рубль 4 декабря торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По ее мнению, фундаментальная конъюнктура формируется не в пользу отечественной валюты. Против рубля сейчас играет страх осложнения в геополитике — то есть в отношениях с США.

«Если 4 декабря вечером экс-советник американского правительства Майкл Флинн расскажет, что Дональд Трамп знал о контактах с представителями РФ в ходе своей предвыборной кампании, вырастет шанс на ужесточение пакетов антироссийских санкций. Для рубля это однозначно плохая новость», — полагает Бодрова.

Эти же опасения снижают сегодня привлекательность российских ОФЗ, что давит на поведение рубля.

«Пока еще «россиянин» держится стабильным, но есть шансы на возвращение доллара к 59,00. Оттуда откроется дорога в сторону сопротивления 59,65», — считает эксперт

Добавим, 4 декабря доллар США стоит 58,91 руб. (+0,05%). Евро оценивается в 69,82 руб. (-0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 5 декабря, составляют 58,99 руб. за американскую валюту и 69,91 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 48 и 17 копеек соответственно.

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